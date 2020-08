Suspendido el festival Orozkorock 2020, que iba a reunir a siete bandas el 31 de octubre

BILBAO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los organizadores del festival Orozkorock 2020, que iba a reunir el próximo 31 de octubre en esta localidad vizcaína a las bandas Sua, The Lizards, Toundra, The Riff Truckers, Niña Coyote eta Chico Tornado, Kurkuma y Eraso!, han anunciado su suspensión ante la imposibilidad de celebrar los conciertos en el formato programado por las restricciones impuestas por la pandemia del covid-19.

En vista de cómo se está desarrollando esta "desafortunada" crisis del covid-19, los organizadores han comunicado que Orozkorock 2020 no va a poder realizarse "en las condiciones que a todos nos gustaría".

Por ello, han explicado que, "dada la situación de rebrotes que se están registrando actualmente, y ante la incertidumbre del sector, y de nuestro equipo en especial, vemos inviable su celebración con el formato que en un principio se propuso".

Tras remarcar que, ante todo, Orozkorock "debe ser un recinto seguro en el que poder disfrutar sin ningún tipo de preocupación, porque para eso están los festivales de música", los organizadores han indicado que han estado elaborando "todo tipo de protocolos y medidas de seguridad necesarias para su celebración".

No obstante, han valorado que "la naturaleza de este tipo de eventos no es la de disfrutar de siete bandas sentados en sillas, con mascarilla y una separación de 1,5 metros". "Eso no sería un buen festival, no para nosotros", han afirmado.

Tras agradecer el apoyo recibido tanto por los vecinos de Orozko como por parte del colectivo musical, han asegurado que "lo único que esta situación va a conseguir es que volvamos en 2021 con más fuerzas que nunca".

En cuanto a la devolución de entradas, las compradas vía internet se devolverán automáticamente, las adquiridas en los puntos de venta fuera de Orozko se deberán reclamar en esos mismos puntos. Las compradas en Orozko se devolverán los días 28 de agosto y 5 de septiembre en la Herriko Plaza, de 18.00 a 21.00 horas.