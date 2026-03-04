Talgo afirma que no tiene ninguna "afección" por el conflicto en Oriente Medio pero dispone de un plan de contingencia

Archivo - Tren de Talgo - TALGO - Archivo

BILBAO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Talgo, Rafael Sterling, ha afirmado que, en estos momento no tienen ninguna "afección", como consecuencia del conflicto de Oriente Medio, en sus proyectos en Arabia Saudí pero ha precisado que, en todo caso, disponen de un plan de contingencia.

Sterling ha realizado estas manifestaciones en el marco de una comparecencia para explicar los resultados de Talgo del pasado año presentados la semana pasada, un ejercicio en el que la compañía redujo un 6,7% las pérdidas, hasta 100 millones, mientras que su cifra de negocio se elevó a 618 millones.

En relación con el conflicto en Oriente Medio tras el ataque de EEUU e Israel y su posible impacto en proyectos de la compañía, Rafa Sterling ha precisado que no tienen "ningún negocio" en Irán.

El director general de la compañía ha precisado que, en geografías cercanas, su negocio está ubicado en Arabia Saudi, "tanto a futuro con la entrega de los 20 trenes como con el contrato de mantenimiento actual de los 35 trenes que están operando, más los 20 trenes a futuro".

"A este respecto, hoy en día no estamos teniendo ninguna afección y nuestra actividad de mantenimiento se mantiene normal. En cualquier caso, por obvias razones, disponemos de un plan de contingencia", ha subrayado.

Este pasado mes de febrero, Talgo anunció que se había adjudicado la fabricación y el mantenimiento de 20 nuevos trenes de alta velocidad para Saudi Arabia Railways (SAR), en la línea ferroviaria que conecta las ciudades de Meca, Medina y Yeda. Esos 20 nuevos trenes se sumaban a los 35 que Talgo ya suministró en 2018 y de cuyo mantenimiento se encarga la compañía.

Esta nueva adjudicación se realizó por el Ministerio de Transportes-Logística y por el Ministerio de Finanzas del país, y a través del Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina (CEAVMM) que se encarga de la Fase II del proyecto "Haramain High Speed Railway", del que Talgo forma parte.