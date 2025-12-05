El tanque de tormentas de Galindo afronta la última fase de obras, tras excavar un túnel de 1.485 m, y concluirá en 2027

Varias personas trabajan en las obras del Tanque de Tormentas de Galindo, a 5 de diciembre de 2025, en Barakaldo. - H.Bilbao - Europa Press

La infraestructura, la única del Estado ejecutada como túnel, tendrá 90.000 m3 de capacidad, el equivalente a 36 piscinas olímpicas

BARAKALDO (BIZKAIA), 5 (EUROPA PRESS)

Las obras del tanque de tormentas de Galindo, con una capacidad de 90.000 m3 y el único del Estado ejecutado como un túnel, afrontan su última fase, una vez concluida la excavación de una galería de 1.485 metros bajo Barakaldo y Sestao. La previsión es que el proyecto esté terminado para finales de 2027, tras una inversión de más de 66 millones de euros, según los datos aportados por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

Se trata de una infraestructura diseñada para almacenar temporalmente grandes volúmenes de agua en episodios de lluvia intensa y, así, acumular una parte del agua que desbordaría de los colectores de aguas residuales. Cuando cesan las lluvias y se normaliza el caudal de entrada a depuradora, el volumen almacenado se incorpora al tratamiento de forma gradual.

De este modo, según ha explicado el presidente del Consorcio, Kepa Odriozola, durante una visita a los trabajos, se evitan "vertidos al medio natural" y se reduce "la presión sobre las redes de saneamiento y sobre la propia estación depuradora de Galindo".

En palabras de Odriozola, el futuro tanque de tormentas será "un instrumento clave para garantizar un territorio más resiliente, más seguro y más comprometido con la preservación de nuestros ríos, nuestras rías y nuestros ecosistemas".

El tanque de tormentas de Galindo supone "una de las mayores inversiones en los últimos años" del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y representa "un paso decisivo en la modernización y el refuerzo de las infraestructuras hidráulicas". Según ha remarcado, "no solo mejora la eficiencia del sistema, sino que marca un antes y un después en nuestra capacidad para proteger a la ciudadanía y al medio ambiente frente a los efectos cada vez más evidentes del cambio climático".

El futuro tanque de Galindo, con una capacidad de 90.000 m3 (equivalente a 36 piscinas olímpicas), será el mayor de Euskadi y el único del Estado ejecutado como un túnel, a una profundidad media de 30 metros.

El proyecto "presenta una enorme complejidad técnica", según ha precisado la directora técnica del Consorcio, Arantxa Sánchez, no solo "por los procedimientos constructivos" utilizados, sino también por la necesidad de integrar" el tanque de tormentas en un sistema de saneamiento que se encuentra "en funcionamiento" y que es, además, "el principal" (se tratan diariamente 230.000 metros cúbicos de agua residual).

Otra de las dificultades del proyecto "deriva del lugar donde se ubica", una zona de Barakaldo densamente poblada, lo que ha obligado a "hacer un esfuerzo adicional para conseguir su integración en el entorno urbano". De este modo, al finalizar las obras, las instalaciones en superficie van a ser "mínimas" y se efectuará "una restauración cuidadosa de las zonas afectadas".

La nueva infraestructura de Galindo se sumará a los seis grandes tanques de la red del Consorcio vizcaíno, en la que lleva trabajando dos décadas y que permitirá "estar en una posición adelantada en el cumplimiento de la nueva directiva de aguas residuales".

Así, ha destacado Sánchez, la puesta en marcha del tanque de tormentas de Galindo, que es "una pieza fundamental", supondrá "un avance significativo" en la mejora de las aguas de la ría de Bilbao y su entorno y "un refuerzo importante" en la protección del medio ambiente.

1.485 DE TÚNEL EXCAVADO

El Consorcio ha concluido la fase de excavación de la galería subterránea, de 1.485 metros de longitud bajo los municipios de Barakaldo y Sestao, con inicio en Zuazo y final dentro del recinto de la EDAR (estación depuradora de aguas residuales), donde se ha construido un pozo de bombeo de 33,4 metros de diámetro y 40 metros de profundidad.

El proyecto afronta la última fase de los trabajos, con lo que se prevé que la instalación, la más importante construida hasta la fecha por la entidad -salvo la EDAR de Galindo en Sestao-, esté terminada para finales de 2027, con una inversión superior a los 66 millones.

Una vez concluida la fase de excavación, el pasado mes de julio se comenzó a ejecutar el revestimiento del túnel, que comprende varias fases de trabajo que van avanzando de manera coordinada.

Según ha explicado la directora de obra, María Mateos, un primer equipo se encarga de la instalación del sistema perimetral de impermeabilización. A continuación, un segundo equipo realiza el montaje del armado de la contrabóveda y el tercero realiza el hormigonado de la parte inferior.

Con un desfase de unos 30 metros, un cuarto equipo lleva a cabo el montaje de la armadura de la bóveda, al que sigue el carro de encofrado, que realiza el hormigonado de la parte superior del túnel.

El revestimiento del túnel de almacenamiento está previsto que concluya para mediados de 2026, para continuar con los tramos de la obra de acceso y zona de transición. En la obra de derivación, por su parte, los trabajos de construcción de la estructura, actualmente en marcha, concluirán a lo largo de 2027, según las estimaciones del Consorcio.

Con su finalización, se podrá proceder a la reposición y reurbanización de la superficie afectada por las obras y del Jardín Botánico de Barakaldo, donde se llevará a cabo "un proyecto específico".

Entre las singularidades del tanque de Galindo, además de su diseño en túnel, destaca también el sistema de limpieza para la retirada de los sedimentos tras cada proceso de llenado y vaciado. Según ha avanzado la directora de obra, consistirá en arrastrar los sedimentos que quedan depositados en el fondo del túnel mediante "una ola de agua", utilizando para ello agua reutilizada, tratada de la EDAR de Galindo.

Adicionalmente y a petición del Ayuntamiento de Barakaldo, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia llevó a cabo un estudio para conocer el comportamiento ante posibles aguaceros de la cuenca urbana de Zuazo, de gestión municipal, en el que se concluyó que "tenía tendencia a inundarse con eventos de precipitación intensos" y que las zonas anegadas se localizaban, sobre todo, en puntos bajos de la calle Arteagabeitia.

Para resolver este problema y de forma complementaria a las propias obras del tanque, se ha llevado a cabo una actuación para que la red de colectores de Artegabeitia no se vea afectada por las crecidas de la Ría, y el caudal de alivio se pueda incorporar al túnel de almacenamiento evitando episodios de inundaciones como los de 2008 y 2009.