Tapia cree "importante" para afrontar la crisis celebrar elecciones en julio y tener gobierno "a pleno rendimiento"

Advierte de que la crisis afecta a todos los sectores y anima a "pensar en relocalización" de producción sin olvidar la internacionalización

BILBAO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha considerado que sería "muy importante" para afrontar la crisis generada por la pandemia de coronavirus que Euskadi pudiera celebrar sus elecciones autonómicas en julio, si las condiciones sanitarias lo permiten, para poder tener "para primeros de septiembre un gobierno y un parlamento a pleno rendimiento, con todas las capacidades".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha lamentado que la pandemia ha provocado una situación "crítica" con una crisis que afecta a "todos los sectores" y que va a requerir para afrontarla de "muchas medidas y actuaciones".

En esta línea, ha recordado que el Gobierno Vasco está "inmerso" en el análisis de los presupuestos de 2020 que "se van a ver limitados" por el hecho de que la recaudación va a ser "mucho menor" y, según ha añadido, "habrá que endeudarse para poder hacer frente a todas las necesidades".

En todo caso, ha remarcado que las medidas que será necesario impulsar "requieren de un gobierno fuerte, recién constituido y que se ponga en marcha cuanto antes, y de un parlamento que legisle y apoye esas medidas de gobierno cuanto antes".

Por tanto, ha opinado que, "si las condiciones sanitarias lo permiten, sería muy importante que en el mes de julio", como ha propuesto el Lehendakari, Iñigo Urkullu, se pudieran celebraran las elecciones vascas y que "para primeros de septiembre tuviéramos un gobierno y un parlamento a pleno rendimiento, con todas las capacidades".

De este modo, ha recordado que en este momento, tras haber sido pospuestos los comicios por la pandemia, se vive "una situación transitoria y un tanto extraña". "Es importante que haya un gobierno y un parlamento con plenas funciones para hacer frente a una crisis que no va a desaparecer de un momento a otro y que va a requerir de muchas medidas y muchas actuaciones", ha remarcado.

La consejera de Desarrollo Económico ha señalado que, tal y como advirtió este pasado miércoles el lehendakari, la crisis económica "va a ser de una dimensión muy grande", de manera que "podemos encontrarnos en situaciones previas a hace seis o siete años, y en cuatro meses casi podemos perder lo conseguido en siete años" tras la crisis anterior.

Por ello, ha insistido en que "toca trabajar en forma coordinada, aprovechar la experiencia que hemos tenido en estos siete años para llevar a nuestra industria a una situación competitiva y preparada para el mundo que se viene". Por su parte, ha confiado en que "nos va a costar", pero "con rigor, con esa experiencia, con trabajo y con eficiencia lo vamos a conseguir".

Tapia ha lamentado que la crisis sanitaria está dejando índices de desempleo "muy relevantes" y "todos" los sectores van a salir "dañados". Ante esta situación, ha señalado que las medidas de liquidez al tejido económico que se están fomentando desde distintas administraciones "sirven para hacer una especie de plan de choque pero hay que introducir otro tipo de medidas de cara a futuro porque, de esta, también tenemos que salir".

"No es solamente hacer frente ahora a la supervivencia, a aguantar, sino que hay que prepararse para lo que viene a futuro", ha insistido. En este sentido, ha insistido en que se requiere actuaciones para que el sector productivo "vaya poco a poco saliendo", para lo que hay que "aprender de lo que hemos hecho previamente y mirar a retos que ya teníamos" y para los que la industria y los servicios asociados "estaban preparándose y algunos en primera línea".

A su entender, será necesario apoyar a "esos sectores más tractores" que puedan "traccionar de toda su cadena proveedores". Asimismo, ha advertido de la importancia de "diversificar" la cadena de suministro y, en este sentido, ha incidido en que esta crisis ha mostrado que tenerla "únicamente en mercados muy lejanos no es suficiente".

"Tenemos que diversificar esa cadena de proveedores y asegurar que, ante una situación como la que hemos vivido, tenemos proveedores de confianza cercanos que no vayan a romper nuestra producción", ha apuntado. No obstante, ha remarcado que no hay que olvidar que "la internacionalización y globalización permanecen y tenemos que continuar ahí". Según ha indicado, "además de mantener fábricas internacionales", también hay que tener "proveedores cercanos" para poder hacer frente a una crisis de movilidad "de forma más eficiente".

La consejera ha considerado que las empresas vascas están "muy preparadas para hacer frente a ese reto" y ha añadido que, si bien se llevó parte de las cadenas productivas a países de bajo coste" en la mano de obra, "en estos momentos podemos hacer frente a ese reto por medio de la digitalización, de la automatización, de la robótica y de la puesta en marcha de plantas con menos mano de obra pero mayor nivel" salarial y tecnológico.

"Creo que hay que darle una vuelta, pero estamos preparados para hacerlo de forma distinta y hay que pensar en la relocalización de algunas partes de las cadenas productivas, sin olvidarnos de que en otros países también hay que estar", ha indicado Tapia, que ha recordado "cómo se ha hecho frente a la necesidad de producción de mascarillas con empresas locales muy tecnologizadas". En este sentido, ha valorado que "de aquí también van a surgir oportunidades y tenemos que aprovecharlas".

VACACIONES

Finalmente, preguntada por el planteamiento realizado en algunas empresas de trabajar también en agosto para no perder pedidos, la consejera ha subrayado que "eso tiene que ir en acuerdo entre trabajadores y empresa".

"Mercedes lo ha planteado y me consta que otras empresas también", ha indicado Tapia, que ha añadido que, "si en un momento determinado hay pedidos importantes a los que hacer frente habrá que acordar cómo hacerlo". A su entender, "es mejor que existan turnos en vacaciones, siempre de manera acordada y garantizando esas condiciones de seguridad y salud, pero no perder oportunidades".