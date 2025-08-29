Tarde soleada y nuevo ascenso de las temperaturas este sábado en Euskadi

BILBAO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi tarde soleada y se espera un nuevo ascenso de las temperaturas. Habrá nubes y claros en la vertiente cantábrica y todavía lloverá algo durante la primera mitad del día, sobre todo de madrugada y en la costa.

Por la tarde los claros serán muy amplios. En la mitad sur el tiempo será soleado, aunque no estará completamente despejado. Las temperaturas máximas subirán y adoptarán un aspecto más veraniego, y también subirán un poco las mínimas.

Habrá predominio del viento suave del sur, salvo por la tarde, cuando soplará del norte y con más intensidad.