La tasa de paro en Euskadi sube al 6,9% en el segundo trimestre y hay 74.500 personas desempleadas, 1.200 más

Archivo - La gente transita pòr Bilbao en una jornada de temperaturas muy altas - H.BILBAO-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tasa de paro en Euskadi ha subido al 6,9% en el segundo trimestre del año, 2 décimas porcentuales más que el primer trimestre del año, y hay 74.500 desempleados, 1.200 más que en el trimestre anterior. La cifra de personas ocupadas se sitúa en 1.011.100, lo que representa un descenso de 2.500 en la comparativa trimestral, según datos elaborados por Eustat.

Con respecto al mismo trimestre del año anterior, la población ocupada disminuye en 3.000 personas y la población parada aumenta en 13.200 personas con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que la tasa de paro asciende 1,2 puntos porcentuales.

La tasa de actividad, calculada sobre la población de 16 y más años, disminuye 2 décimas respecto al trimestre anterior y se sitúa en un 56,2%. La tasa de actividad calculada sobre la población de 16 a 64 años aumenta 2 décimas, situándose en el 76,8%.

Por territorios históricos y en relación con el trimestre anterior, en Bizkaia la ocupación disminuye en 3.200 personas y en Gipuzkoa en 1.000, mientras en Álava aumenta en 1.800 personas. Respecto a las capitales, en San Sebastián baja la ocupación en 1.100 personas, en Bilbao sube en 300 personas y en Vitoria-Gasteiz aumenta en 1.900.

El descenso de la ocupación afecta a las mujeres, con 5.800 ocupadas menos, dado que entre los hombres el número de ocupados aumenta, estimándose 3.400 más que en el anterior trimestre.

Con respecto a la nacionalidad, las personas ocupadas con nacionalidad española han descendido en 4.000 (-0,4%) mientras las de nacionalidad extranjera aumentan en 1.600 (+1,5 %).

La población ocupada en Euskadi disminuye respecto al primer trimestre del año en 3.300 personas en el sector servicios (-0,4%) y en 700 en el sector primario (-7,5%). Por el contrario, sube en la construcción en 1.200 personas (+1,9%) y en la industria en 500 (+0,3%).

La tasa de ocupación, calculada como el porcentaje de personas ocupadas de 16 a 64 años sobre el total de esas edades, se mantiene con respecto al trimestre anterior en el 71,5%. Esta tasa se sitúa en el 74,3% entre los hombres, 4 décimas porcentuales más que el trimestre anterior, y en el 68,7% entre las mujeres, tras un descenso de 4 décimas.

Por edades, entre las personas de 16 a 24 años la tasa de ocupación aumenta 6 décimas porcentuales respecto al trimestre anterior y se sitúa en el 29,4%. También aumenta, 2 décimas porcentuales, entre las personas de 45 y más años. Entre las personas de 25 a 44 años, en cambio, disminuye 2 décimas y se sitúa en el 82,2%.

En cuanto a la nacionalidad, la tasa de ocupación más elevada se da entre las personas de nacionalidad española, se mantiene igual que en el trimestre anterior, en un 73,3%. Entre las personas con nacionalidad extranjera, en cambio, sube 3 décimas hasta situarse en el 59,7%.

Por territorios históricos, la tasa de ocupación sube 6 décimas porcentuales en Álava, situándose en 72,1%, y 4 décimas en Gipuzkoa, alcanzando el 73,4%. En Bizkaia, por su parte, disminuye 3 décimas respecto al trimestre anterior y se sitúa en el 70,2%.

En relación con la modalidad de contratación de las personas asalariadas, las personas con contratos indefinidos disminuyen respecto al trimestre anterior en 8.100 y con relación al segundo trimestre del año anterior en 5.500 personas.

HOGARES

En el segundo trimestre de 2026 se estima que hay alrededor de 933.200 hogares en Euskadi, de los cuales una tercera parte (323.400 hogares) no tiene ninguna persona activa, 8.100 hogares más que en el trimestre anterior. En 6 de cada 10 hogares (555.000 hogares) todas las personas activas están ocupadas, 1.200 familias menos que el trimestre anterior.

Por su parte, los hogares cuyas personas activas están todas en paro son 22.300, 3.100 hogares menos que en el trimestre anterior. El resto de los hogares con personas activas, ni todas paradas ni todas ocupadas, asciende a 32.500, 2.700 menos que en el trimestre anterior.

El número de personas paradas en Euskadi (personas que están buscando empleo, hacen gestiones activas de búsqueda y además están disponibles para trabajar) se estima en 74.500 en el segundo trimestre del año, 1.200 más que en el trimestre anterior.

El colectivo de mujeres paradas, que comprende a 37.100 mujeres, aumenta en 900 y el de hombres desempleados en 300, hasta situarse en 37.400 en el segundo trimestre del año.

Los datos del segundo trimestre de 2026 arrojan una tasa de paro del 6,9%, aumentando 2 décimas porcentuales con respecto al trimestre anterior. La tasa de paro femenina sube 2 décimas porcentuales, hasta situarse en el 7,1%, y la masculina se mantiene en el 6,6%. Entre las personas de 16 a 24 años la tasa de paro se sitúa en el 15,2%, 2,7 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior.

Con respecto a la nacionalidad, la cifra de población parada crece entre las personas con nacionalidad extranjera en 4.400 personas, situándose en 20.400. Por el contrario, entre las personas con nacionalidad española baja en 3.200, hasta las 54.100 personas desempleadas.

Por territorios históricos, en Gipuzkoa aumenta en 1.000 el número de personas desempleadas, hasta 18.800, y se produce un aumento de la tasa de paro de 3 décimas porcentuales, situándose en el 5,3%. En Álava aumenta el número de personas desempleadas hasta los 11.500 (800 más) y la tasa de paro se sitúa en el 6,8%, 3 décimas porcentuales más que en el trimestre anterior. En Bizkaia el número de personas paradas se cifra en 44.200, 600 menos, y se mantiene la tasa de paro en el 7,9%.

En cuanto a las capitales, el paro sube con respecto al trimestre anterior en las tres, 900 personas paradas más en San Sebastián, 800 en Vitoria-Gasteiz y 400 en Bilbao.

Según EUROSTAT -Oficina Estadística de la Unión Europea-, en mayo de 2026 la tasa de paro desestacionalizada del conjunto de la Unión Europea es del 5,9% y la de España se sitúa en el 10,3%. En comparación con el segundo trimestre de 2025, disminuye el número de personas ocupadas en 3.000 y aumenta la tasa de paro 1,2 puntos.

En el último año, en comparación con el segundo trimestre de 2025, disminuye el número de personas ocupadas un 0,3%, bajando en 3.000 personas, de las cuales la industria pierde 4.900 personas ocupadas, el sector servicios pierde 2.200 y la agricultura 600. Por el contrario, la construcción gana 4.800 personas.

Respecto a las personas paradas, 13.200 personas más están en situación de desempleo en Euskadi y la tasa de paro aumenta en 1,2 puntos porcentuales (del 5,7 % al 6,9 %).

Se calcula que EN Euskadi hay 977.300 personas afiliadas en promedio trimestral, esto es, personas residentes en el País Vasco y afiliadas a la Seguridad Social ponderadas por el número de días trabajados en el trimestre. De ellas, el 95,7% está ocupada según los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) que la PRA utiliza, lo que supone un total de 935.700 personas.

De entre las personas ocupadas O.I.T. de la PRA, el 4,3% (43.500 personas) no está afiliada a la Seguridad Social, por pertenecer a mutualidades públicas de funcionarios o porque están en otras situaciones.

Además, según Eustat, se calcula que en Euskadi hay 88.300 personas paradas registradas como paradas en Lanbide en media trimestral, esto es, personas residentes en la Comunidad Autónoma Vasca que, en el momento de la encuesta, estaban registradas en Lanbide en alguna de las categorías calificadas de paro registrado. De ellas, el 49,7% es parada según la definición de la O.I.T. (43.900 personas).

De entre las personas paradas O.I.T. de la PRA, el 39,1% no está registrada como parada en Lanbide (29.100 personas), si bien puede estarlo en otras categorías de demandantes de empleo.