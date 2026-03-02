Teatro Arriaga acoge este sábado y domingo dos funciones de "Sensación térmica", basada en la novela de Mayte López

Representación de "Sensación térmica" con las actrices Nora Hernández, Adriana Ubani y Claudia Galán - TXUS JIMÉNEZ

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá este sábado y domingo, 7 y 8 de marzo, dos funciones de la adaptación teatral de la novela "Sensación térmica", basada en la novela de Mayte López, codirigida por Adolfo Fernández y Vanessa Espín y protagonizada por Nora Hernández, Adriana Ubani y Claudia Galán, que reflexionan en el escenario sobre la amistad, los límites del amor y las violencias invisibles.

Según ha informado el Teatro Arriaga, la puesta en escena de esta obra se debe al impulso del actor bilbaíno Adolfo Fernández, quien durante la pandemia "quedó prendado de la lectura de la novela de la autora mexicana, afincada en Estados Unidos".

Fernández "vio el potencial teatral de la historia y adaptó el texto, trasladando el diálogo para acercarlo al público que verá a los personajes sobre las tablas". Desde el Arriaga han lamentado que el fallecimiento de Adolfo Fernández el pasado 12 de diciembre por culpa del cáncer ha impedido al artista bilbaíno completar el proyecto.

Bajo la dirección de Vanesa Espín, actúan tres jóvenes actrices: Nora Hernández, que ha optado este pasado fin de semana al Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación por su papel en la película 'La cena', y Adriana Ubani y Claudia Galán.

La novela de Mayte López tiene estructura teatral, ya que sus capítulos, a modo de actos, llevan "ágilmente" al lector del presente al pasado, y de nuevo al hoy.

El público se enfrenta a tres mujeres jóvenes que se trasladaron a algún país del norte para estudiar un máster y sobreviven precariamente en un mísero apartamento lleno de humedades y compartido con ratones. A través de su historia, la obra invita al público a reflexionar sobre las diferentes violencias.

MAYTE LÓPEZ

Mayte López (Nueva York, 1983) es una escritora y traductora con triple nacionalidad: mexicana, española y estadounidense. Doctorada en Culturas Latinoamericanas por la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y máster en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York (NYU), en la actualidad es profesora de español y Escritura Creativa en la Universidad de Yale.

Las entradas para asistir al espectáculo están ya a la venta, a un precio de entre 14 y 26 euros, en la web del Arriaga o en las taquillas del teatro en horario de venta anticipada.