Teatro Arriaga de Bilbao acoge el 11 y 12 de abril el estreno de su nueva producción propia, Gesualdo WC Station

Protagonistas de 'Gesualdo WC Station', la nueva producción propia del Teatro Arriaga de Bilbao - TEATRO ARRIAGA

BILBAO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao ha programado para los días 11 y 12 de abril el estreno de su nueva producción propia. 'Gesualdo WC Station', espectáculo dirigido por Alex Gerediaga que se ha inspirado en la historia del compositor italiano Carlo Gesualdo (1560- 1613).

Según ha destacado el teatro bilbaíno, "fiel a la línea estética por la que es conocido y reconocido desde hace años", Gerediaga y su habitual equipo artístico proponen un montaje "visualmente potente en el que convergen los lenguajes teatral y cinematográfico, a los que se añade en esta ocasión la música en directo".

La historia de Gesualdo cobra vida a través de cuatro personajes que habitan los baños de una estación de tren. Arrate Etxeberria, Txubio Fernández de Jáuregui, Sandra Fernández Aguirre y Aitor Borobia se encargan de su interpretación.

Además, con la ayuda de videos y cámaras en directo se traslada un carácter cinematográfico a la producción. Todo el conjunto se integra con el canto de los madrigales de Gesualdo, realizado en directo a cappella por el grupo Voces Suaves, de Basilea (Suiza), un conjunto vocal de "prestigio internacional" y especializado en esta clase de repertorio, han indicado desde el Arriaga.

Asimismo, el teatro ha destacado que el equipo liderado por Alex Gerediaga y los intérpretes han asumido el reto de abordar "la parte más oscura de la historia de Gesualdo, considerado por los expertos como uno de los grandes autores del Renacimiento, cuyos excelsos madrigales destacan por una expresividad distinta a la de la época, lo que le convirtieron en un adelantado a su tiempo".

"INFRAVALORADA"

En ese sentido, desde el Arriaga han explicado que su música estuvo "infravalorada hasta que en el siglo XX grandes autores y compositores empezaron a reivindicarla para situarla en el lugar que, sin duda, merece". Además, han añadido que, "al mismo tiempo, un mayor acercamiento a su obra ha permitido conocer también con mayor profundidad una vida, la suya, repleta de luces y sombras, en la que aparecen elementos poderosamente atractivos para desarrollar en escena como los celos, la traición o el asesinato".

Alex Gerediaga, han asegurado, "ha encontrado un buen material del que partir para construir la dramaturgia del espectáculo, que se inspira libremente en algunos de los pasajes más truculentos de la vida de Gesualdo".

Las funciones de Gesualdo WC Station estarán sobretituladas en castellano, euskera e inglés, tanto las partes cantadas como los textos hablados, con el fin de resultar 100% accesibles para las personas con discapacidad auditiva. El Teatro Arriaga ofrece los servicios de amplificación de sonido y de bucle magnético en todos sus espectáculos.

Las entradas, a un precio de 19 a 36 euros, están ya a la venta en la web del Teatro Arriaga o en las taquillas del teatro en horario de venta anticipada.