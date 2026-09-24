El Teatro Arriaga de Bilbao acoge la próxima semana la comedia 'Rigor Mortis'

La comedia 'Rigor Mortis', con Dorleta Urretabizkaia, Garazi Urkola, Aizpea Goenaga y Joseba Apaolaza. - TEATRO ARRIAGA

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá el próximo día 30 la comedia 'Rigor Mortis', protagonizada por Dorleta Urretabizkaia, Garazi Urkola, Aizpea Goenaga y Joseba Apaolaza, y que lleva a escena "la muerte y los secretos familiares".

Escrita por Dorleta Urretabizkaia y dirigida por Mireia Gabilondo, la obra, de la que se ofrecerá una única función en euskera, parte la muerte de un hombre que "reúne inevitablemente" a tres mujeres de la familia y "una vecina excéntrica". "A medida que el hombre se va apagando, ellas se acercan -cada vez más-, hasta rasgar el velo de los secretos y liberarse de su fortaleza", han avanzado desde el Arriaga.

Según han explicado, Urretabizkaia se sintió "impulsada a escribir este texto por el deseo de hablar de su familia -en concreto, de las mujeres de su familia- y de la distancia, la cercanía y la necesidad mutua que existían entre ellas, de sus contradicciones, del amor y el odio, de sus secretos". La autora aborda el tema "sin rigidez y con humor".