El Teatro Arriaga de Bilbao ofrecerá este domingo la ópera 'Einstein on the Beach', de Philip Glass

Publicado 25/05/2019 11:26:27 CET

BILBAO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao ofrecerá este domingo, a las 19.00 horas, la ópera 'Einstein on the Beach', de Philip Glass, en una versión concierto "muy especial que realza sus virtuosas partes instrumentales y vocales, además de la estructura de la propia pieza, gracias a su particular enfoque y a la brillante labor de los protagonistas".

Según ha informado el teatro bilbaíno, esta "singular y sumamente atractiva revisión de Einstein on the Beach, sitúa sobre un escenario diseñado por la artista visual Germaine Kruip a dos formaciones musicales de primer nivel internacional en estado de gracia, guiados por una excelente Suzanne Vega, quien actúa como conductora del espectáculo y regala algunos momentos maravillosos durante la función".

Aquí, Suzanne Vega ofrece una lectura personal del libreto original, convertida en una narradora con varias caras, dando vida al collage de voces que aparecen en los textos de Christopher Knowles, Samuel M. Johnson y Lucinda Childs, y proporcionando así una unidad dramática entre todos los artistas participantes.

El espectáculo cuenta con la interpretación de dos formaciones belgas, una musical y otra vocal. Por un lado, está el Ictus Ensemble, dirigido por Georges-Elie Octors, "cuya solidez de ejecución demuestra por qué es un conjunto de música contemporánea tan reputado".

Este grupo, con base en Bruselas, colabora habitualmente con la compañía de danza Rosas, dirigida por Anne-Teresa De Keermaeker, y con otros coreógrafos como Wim Vandekeybus, Maud Le Pladec, Eleanor Bauer o Fumiyo Ikeda. También es un fijo en la Ópera de Lille y tiene una función educativa, elaborando un Master Avanzado dedicado a la interpretación de la música contemporánea en colaboración con la Escuela de Artes de Gante.

Por otro lado, las voces de este Einstein on the beach corren a cargo del Colegio Vocal de Gante (Collegium Vocale Gent) una formación fundada en 1970, por iniciativa de Philippe Herreweghe, por un grupo de amigos de la Universidad de Gante. Fueron uno de los primeros conjuntos en utilizar nuevas ideas sobre la práctica de la interpretación barroca en la música vocal. Su sonido transparente adquiriría fama internacional, otorgándole la posibilidad de actuar en los principales templos de conciertos y festivales de música del mundo.

MÚSICOS TRABAJANDO

El foco de esta producción es la propia partitura musical y el sonido musical del libreto. El público recibirá un baño minimalista de más de 3 horas de duración, que reconecta a la "frescura y radicalidad del minimalismo temprano. Es la música lo que se va a exponer: el reto físico y mental de interpretar 200 minutos de música en directo", han indicado desde el Arriaga.

Las entradas, con precios de 12 a 42 euros, están a la venta en la web del Arriaga, a través del teléfono 946 850 850 o en las taquillas del teatro en horario de venta anticipada.