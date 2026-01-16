El Teatro Barakaldo acogerá este sábado la representación de la comedia 'Loreen Hizkuntza'

Escena de la comedia 'Loreen Hizkuntza' - TEATRO BARAKALDO

El Teatro Barakaldo Barakaldo acogerá este sábado la representación de la comedia 'Loreen Hizkuntza', la primera creación de la nueva compañía vasca La Mapatxa Teatroa. La obra parte del tema de las expectativas en la obra de Lorca 'Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores' para abordar las relaciones amorosas en el siglo XXI.

En un comunicado, el centro cultural ha explicado que se trata de una reflexión, en clave de humor, sobre cómo ha cambiado el proceso de ligar en los últimos años. El espectáculo cuenta con música en directo, compuesta e interpretada por Ibon Belandia, que recupera canciones populares de la tradición oral reconvertidas en música electrónica.

Todas las canciones tienen un denominador común: el uso de las flores como estrategia de conquista. Este proyecto cuenta con Getari Etxegarai en la dirección y con la dramaturgia de Unai Izquierdo, actuando ambos también como intérpretes. Completan el equipo actoral Olatz Ganboa y Mikel Losada.