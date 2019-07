Teatro Campos y Ayuntamiento de Bilbao presentan el ciclo de compañías bilbaínas en la Sala Cúpula

Publicado 16/07/2019 17:17:47 CET

Incorpora espectáculos tanto de compañías profesionales menos conocidas, como de artistas ya consolidados

BILBAO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Campos Elíseos, con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao y de la mano del director Gorka Mínguez, presenta este 2019 el ciclo de compañías bilbaínas 'Kupula Bilbao', cuyas entradas salen a la venta este martes. Se trata de una programación específica para la Sala Cúpula, que pretende unir la tradición teatral de la Villa con la creación contemporánea local, a la vez que impulsa la labor de autores, directores, intérpretes y, en general, de los profesionales escénicos bilbaínos.

Además, el objetivo de esta muestra es facilitar un mayor recorrido a las compañías locales, que tienen gracias a Kupula Bilbao la posibilidad de dar una segunda vida a sus espectáculos. El espectador, por su parte, también tendrá la oportunidad de disfrutar de las obras "de cerca", como indica el subtítulo del ciclo.

Según su director, Gorka Mínguez, esta línea de programación "va a tener un ambiente único", ya que "la cercanía con el público va a hacer que pueda sentir el teatro de otra manera".

El ciclo de compañías bilbaínas Kupula Bilbao comenzará un día antes del txupinazo de fiestas de Bilbao, el 16 de agosto, con el estreno absoluto de la obra '¿Cómo hemos llegado a esto?'. Se trata de un texto de David Caiña, bajo la dirección de Gorka Mínguez y Caiña, que contará con los actores bilbaínos Maribel Salas, Gemma Martínez, Mitxel Santamarina y Gorka Mínguez. Estará en cartel hasta el 8 de septiembre.

Este ciclo, que incorporará los últimos espectáculos de las compañías profesionales menos conocidas para el público, así como de artistas consolidados, continuará hasta el 22 de diciembre. Del 20 al 29 de septiembre le tocará el turno a la obra '¿Cómo vender la muerte?', un texto también de David Caiña y con dirección de Gorka Mínguez y el propio Caiña.

En octubre llegarán piezas como 'A solas con Bea Insa: Paradigma', un texto de Ángel Mirou y dirigido por Pako Revueltas que estará en cartel el 11 de octubre. Un día después, el 12 de octubre, a caballo entre el concierto y el stand up comedy llegará 'A solas con Ibon Belandia'; el día 13 de octubre llegará el turno a 'A solas con Chema Trujillo: No me hables de Felipe V', y para finalizar el mes, el 26 y 27 de octubre estará en cartel un texto de Erik Leal, 'Historia de un coche', interpretado por Leire Orbe y Aitor Borobia.

Del 6 al 8 de diciembre estará disponible la obra 'Labur-uneak / Breverías', -piezas de teatro breve-, que el primer día será en euskera. El 20 de diciembre el público tendrá la oportunidad de disfrutar del concierto escenificado en euskera y castellano Intxixu & Animal Kabaret, y por último y para completar la programación, el 22 de diciembre habrá teatro en euskera con marionetas y música para toda la familia de la mano de Kontu kantari.