Tellado acusa al Gobierno de "denegación de auxilio" ante "la invasión" de Ceuta y le culpa de la muerte de 150 personas

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado - DAVID DE HARO - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que la Audiencia Nacional dilucidará "las responsabilidades judiciales y penales" sobre lo ocurrido con "la invasión" de Ceuta, y ha considerado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez incurrió en "denegación de auxilio" a la Ciudad Autónoma y le ha culpado de la muerte de alrededor de 150 personas.

Según ha asegurado, Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles "no movieron un dedo para reforzar la frontera española, para proteger a los ceutíes y para blindar la integridad territorial del país". "Es imperdonable, motivo de dimisión y de convocar elecciones", ha asegurado.

Tellado, que ha participado en un acto político celebrado en San Sebastián, junto a la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, el candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián, Borja Corominas, y la secretaria general de los populares vascos, Esther Martínez, se ha referido a "la ocupación" e "invasión" de Ceuta, de la que es responsable, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez, que "abandonó a los ceutíes", pese a conocer que "había una marea humana que iba a invadir la ciudad y que la invadió".

A su juicio, "la indolencia" inhabilita a Pedro Sánchez para seguir siendo presidente, y también ha culpado del "asalto" a Fernando Grande-Marlaska, a José Manuel Albares y Margarita Robles. "Es un Gobierno de pesadilla al que pronto pondremos fin porque es nuestra responsabilidad", ha aseverado.

En cuanto a la investigación de la Audiencia Nacional y la petición de la jueza María Tardón a la Guardia Civil de información sobre si recibió algún aviso previo de que se iba a producir una llegada masiva de inmigrantes a Ceuta antes del pasado 30 de julio, el dirigente del PP ha dicho que "es evidente que ha habido una denegación de auxilio a una comunidad autónoma. "El Gobierno de España dejó solos a 85.000 ceutíes, a 85.000 españoles", ha señalado, para responsabilizarle también del fallecimiento de unas 150 personas.

"Nosotros estamos aquí para exigirle responsabilidades políticas al Gobierno del desaparecido Pedro Sánchez, al Gobierno del presidente de la tumbona, al Gobierno del Spotify, al Gobierno del presidente indolente", ha añadido.

Tras advertir de que este Ejecutivo "está acabado", ha destacado su "negligencia". "El Gobierno de España sabía lo que iba a pasar y no hicieron nada. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta pidió ayuda y el Gobierno de España le dejó solo, abandonado a su suerte. Margarita Robles pudo desplegar al ejército antes de la invasión para tratar de impedirla, para repelerla o incluso para disuadirla, y sin embargo, no lo hizo, porque 'la pájara', como le llamaba Pedro Sánchez, hizo dejación clara de funciones. Desplegó el ejército doce horas después de la invasión", ha subrayado.

(Habrá ampliación)