Temperaturas en ascenso y cielos poco nubosos, este sábado en Euskadi

BILBAO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi temperaturas en ascenso, que rondarán los 26-29 grados en la costa, y cielos poco nubosos o despejados.

Durante la jornada de este sábado se intensificará el viento del sur, aunque aún entrará la brisa por la tarde en el litoral. El cielo estará poco nuboso o despejado, aunque se espera niebla espesa en el Valle del Ebro por la mañana. Al final del día irán en aumento las nubes altas.

Las temperaturas máximas apenas variarán y rondarán los 26-28 grados en la costa y los 25 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 10 grados en el interior y los 15 grados en la costa.