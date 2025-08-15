Las temperaturas bajarán en la costa este sábado pero las máximas seguirán en 40 grados en el sur de Euskadi

Archivo - Una persona llena una botella de agua. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BILBAO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi una jornada similar en cuanto al calor, aunque las temperaturas máximas bajarán en la mitad norte del territorio. En la costa no se superarán los 30 grados, pero en el valle del Ebro las máximas rondarán los 40 grados.

La jornada será soleada, con algunas nubes medias y altas, y también algunas de evolución vespertinas, aunque no se descarta alguna posible tormenta. El vierno norte predominará durante la tarde.

En las capitales, Euskalmet prevé máximas de 38 grados en Vitoria-Gasteiz, 29 en San Sebastián y 28 grados en Bilbao.