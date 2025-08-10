Las temperaturas en Euskadi superan los 35 grados en numerosos puntos

BILBAO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Numerosas localidades vascas superan los 35 grados de temperatura este domingo, jornada en la que las estaciones de medición de la agencia vasca de Meteorología, Euskamet, han anotado hasta 37,4 grados en Kanpezu (Álava), 36,7 grados en Balmaseda (Bizkaia) y 35,8 en Arrasate (Gipuzkoa).

Según los datos de Euskalmet a las tres de esta tarde, en el territorio alavés se han registrado valores de 37,4 grados en Kanpezu, de 36,9 grados en Amurrio, 35,8 grados en Laguardia. En Vitoria-Gasteiz, la temperatura alcanzaba los 33,8 grados en Abetxuko.

Entre las localidades vizcaínas con temperaturas más elevadas, se han medido 36,7 grados en Balmaseda. En la capital, el punto de medición del barrio de Zorrotza registraba 33,5 grados.

En el territorio guipuzcoano, se han anotado 35,8 grados en Arrasate y, por lo que respecta a su capital, la estación de Miramon tenía 27,3 grados.