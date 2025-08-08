Las temperaturas superan los 37 grados en Kanpezu y Laguardia

BILBAO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas han superado este viernes los 37 grados en las estaciones de medición de la agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, de las localidades alavesas de Kanpezu y Laguardia, en concreto con máximas de 37,4 y 37,1.

Otros de los valores más elevados en esta jornada se han dado en puntos de medición de Moreda de Álava, con 36,8 grados, Valdegobia-Gaubea, con 36,1, y Vitoria-Gasteiz, con 32,9.

Por áreas, las temperaturas máximas se han registrado en el Eje del Ebro, con 36,9 grados, y en la zona de transición, con 33,7 grados. Por su parte, el área cantábrica interior ha anotado 29,1 grados y la zona costera 25,9.

Para los próximos días está previsto que se mantenga el calor en Euskadi, por lo que el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha activado de nuevo el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas este sábado y domingo, en ambos casos de una a ocho de la tarde.

La previsión es que el sábado las temperaturas máximas ronden los 35 grados en la zona del eje del Ebro, los 32 en la zona de transición, los 28 en la zona cantábrica interior y los 25 en la costa.

El domingo se esperan alcanzar los rondar los 36 grados en la zona de transición y los 37 en la zona del eje del Ebro. Por su parte, las temperaturas máximas rondarán los 29 grados en la zona costera y los 32 grados en la zona cantábrica interior.