Las temperaturas superan los 40 grados en localidades como Amorebieta, Iurreta, Bilbao y Arrasate

BILBAO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los termómetros han superado este viernes los 40 grados en diversos puntos de Euskadi. Así, la estación de la agencia vasca de meteorología Euskalmet en Amorebieta ha registrado 41,6 grados, la de Iurreta 41,5 y la del barrio bilbaíno de Zorrotza 40,8 grados, todas ellas en Bizkaia, mientras que en Gipuzkoa la de Arrasate ha anotado 40,6 grados.

Según los datos de Euskalmet a las tres de la tarde, se rondaba ese valor en puntos de medición en San Sebastián, con 38 grados, y en Vitoria, con 37,3 grados.

En la localidad vizcaína de Getxo, la estación de Euskalmet registraba 35,2 grados a esa hora, mientras que en la de Bermeo, también en Bizkaia, la temperatura era de 27,5 grados.