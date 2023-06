La temporada de Jazz de Euskadi arranca este miércoles en Getxo con la vocalista estadounidense Jazzmeia Horn

BILBAO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La temporada de jazz en Euskadi arrancará este miércoles con la 46ª edición del Festival Internacional de Jazz de Getxo, con la actuación destacada de la vocalista estadounidense Jazzmeia Horn. Le precederá, en la apertura del Concurso de Grupos, la formación alemana Vincent Meisner Trio y, en la sección 'Tercer Milenio', la también vocalista Olatz García-Ergüín, que colabora en esta ocasión con el guitarrista Miguel Salvador.

Los conciertos de abono en Muxikebarri se celebrarán a partir de las 21.00 horas. En la jornada de mañana, abrirá la sesión el joven pianista Vincent Meissner, considerado uno de los talentos más prometedores de la escena del jazz alemán. Acompañado de Henri Reichmann (batería) y Josef Zeimetz (contrabajo) forman este trío, que experimenta con formas y ritmos complejos, así como con melodías.

En los últimos años han sido galardonados, entre otros, con el premio de la beca German Jazz Union (2019), el primer premio en el certamen German Central Jazz Award (2020), el Junger Muncher Jazz Preis (2021) y el Biberach Jazzpreis (2022).

Al acabar el concierto del Concurso de Grupos, subirá al escenario Jazzmeia Horn (1991, Dallas). La artista norteamericana de origen africano se ha revelado en los últimos tiempos como una de las voces más prometedoras de la escena jazzística internacional, según han destacado desde el Aula de Cultura de Getxo.

Horn ganó en 2015 del concurso Thelonious Monk y en 2013 del Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. Tras graduarse la New School for Jazz and Contemporary Music comenzó a actuar como sidewoman para destacados músicos como Winard Harper, Junior Mance, Vincent Gardner, Mike Peter Bernstein, Johnny O'Neal, Vincent Herring, Frank Wess y Ellis Marsalis.

En 2017, lanzó su primer álbum, 'A Social Call', con el que fue nominada en los premios Grammy de 2018. En 2020 repetirá nominación, esta vez por su segundo trabajo, 'Love & Liberation'. Su tercer y último disco hasta la fecha es 'Dear Love", en el que queda patente la influencia de figuras como Nancy Wilson y Betty Carter, pero sin dejar de mirar al jazz del presente. En Getxo actuará acompañada del pianista Victor Gould, el baterista Michael J. Reed y el contrabajista Jason Clotter.

SECCIÓN 'TERCER MILENIO'

Completa la jornada el concierto de la vocalista vasca Olatz García-Ergüín, que, junto a Marcelo Escrich (contrabajo) y Gorka Iraundegi (batería), ha puesto en marcha un proyecto dirigido a reunir un amplio repertorio de estándares de jazz. Abordan los temas siempre con una visión contemporánea, abierta a nuevas tendencias, pero sin dejar de lado las influencias clásicas.

En esta ocasión se suma a la banda el guitarrista bilbaíno Miguel Salvador, un artista de dilatada andadura que ha actuado en varias de las citas jazzísticas más importantes del Estado, así como en diversos festivales europeos.