The Bad Plus y Snarky Puppy se suman a la 49ª edición del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz

Archivo - The Bad Plus - FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las formaciones de jazz The Bad Plus, uno de los grupos de jazz con más fans del mundo, y Snarky Puppy, el colectivo híbrido de jazz, funk y rock con gran reconocimiento mundial, se suman al cartel de la 49ª edición del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz que se celebrará del 13 al 18 de julio en la capital alavesa.

En un comunicado, la organización ha señalado que, el 18 de julio, The Bad Plus tocará en el polideportivo de Mendizorrotza en "un concierto inolvidable", ya que, después de un cuarto de siglo, ha anunciado su gira de despedida.

El icónico grupo fundado por el bajista Reid Anderson y el batería Dave King, al que acompañan Ben Monder a la guitarra y Chris Speed al saxofón, pone fin a una etapa en la que se ha confirmado como uno de los conjuntos "más influyentes y aventureros del jazz moderno".

Su legendario álbum de 2003, 'These Are Vistas', fue nombrado una de las 50 grabaciones más importantes de la década por All Songs Considered de NPR, presentando versiones audaces de canciones de Nirvana, Aphex Twin y Blondie, junto con composiciones originales, ayudando a la formación "a llegar a audiencias más allá de los círculos tradicionales del jazz".

El festival ha subrayado que la banda ha evolucionado a través de varias fases a lo largo de los años y siempre ocupando los primeros puestos de ventas hasta su decimoctavo álbum 'Complex emotions'.

"El privilegio de escuchar en directo la música salvaje e inesperada de The Bad Plus tiene ya pocas oportunidades y una de ellas será en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. El fiel público de Mendizorrotza aún recordará el memorable concierto de 2012 de este grupo con Joshua Redman y asistirá a otra actuación para la historia", ha remarcado.

SNARKY PUPPY

La sesión de clausura del festival contará también con la actuación de Snarky Puppy, quien subirá al escenario para dar buena muestra de la amplia gama de influencias de un grupo cuya prioridad es el sonido y que cuenta en su haber con cinco 'Premios Grammy'.

Este colectivo, formado por hasta 25 músicos en rotación y donde convergen talentos de un gran nivel musical, fue fundado por el bajista y compositor principal Michael League en 2004. Lo que comenzó como un grupo de amigos universitarios en el programa de Estudios de Jazz de la Universidad del Norte de Texas se ha convertido en un grupo con uno de los directos más creativos.

Hace poco más de un año, Snarky Puppy lanzó una nueva edición de su revolucionario álbum 'We Like It Here', para celebrar el décimo aniversario del disco y los 73 millones de reproducciones. Y su último trabajo es 'Somni', un disco colaborativo con el Metropole Orkest, el conjunto híbrido con sede en los Países Bajos, reconocido por fusionar jazz, música clásica y popular a escala sinfónica.

Al igual que a The Bad Plus, la organización ha recomendado disfrutar a Snarky Puppy en directo, porque "su sonido es impecable, mezcla de funk, rock y ritmos globales y está interpretado por unos virtuosos músicos".

A lo largo de este mes, el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz confirmará el resto de la programación de Mendizorrotza, su escenario principal y pondrá a la venta las entradas y abonos.