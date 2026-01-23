The Loons y The Midnight Kings actúan este domingo en Bilbao en un doble cartel de garaje de los 60 y rock underground

The Loons - UNDERCOVER PRODUCCIONES

BILBAO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La banda californiana The Loons y los italianos The Midnight Kings recalan este domingo a mediodía en la sala Crazy Horse de Bilbao (12.30 horas), en una doble propuesta musical 'retro' de rock underground y garaje de los años 60, que los norteamericanos fusionan con psicodelia y los europeos combinan con rythm'n'blues bailable.

The Loons ofrecerán en la capital vizcaína el tercero de los ocho conciertos de la gira española de esta banda nacida en San Diego que lidera Mike Stax, músico británico afincado en California desde la década de los 80, fundador de la revista de referencia del Garage 'Ugly Things' y que formó parte con anterioridad de bandas como The Crawdaddys, Tell-Tale Hearts y The Hoods.

Precisamente otra publicación especializada en sonidos sesenteros, el Shinding Magazine, describe su propuesta como "la mezcla ideal entre el Garage/Psych y el British Underground, pasada por la batidora de The Pretty Things".

Formados a finales de 1995, dos décadas después se han consolidado como una de las propuestas más originales de la escena californiana ya que, aunque se inspiran en referentes como Pretty Things, Yardbirds o Love, "su enfoque no se queda en el homenaje fácil, ya que apuestan por componer material propio en lugar de limitarse a ser una jukebox de garaje de los 60" según han explicado en una nota desde la promotora Undercover Producciones.

El grupo ha publicado desde su surgimiento media docena de álbumes junto a una docena de EPs y singles. Su último larga duración, 'Memories Have Faces' lanzado en 2024, fue publicado en España por el sello Munster.

Según han subrayado desde Undercover Producciones, "en su propuesta se nota un sello propio en el que combinan la electricidad del freakbeat europeo con una vena melódica psicótica de garage psych que remite al Sunset Strip de la California del 66".

La formación actual incluye al cantante principal Mike Stax, la bajista Anja Stax (Diaboliks, Thee Cherylinas), los guitarristas Marc Schroeder (ex-Letdowns) y Chris Marsteller (ex-Chasers) y el batería Chris Cancelliere.

Ebbot Lundberg, vocalista de 'The Soundtrack of Our Lives', les produjo el disco debut "Love's Dead Leaves" en 1998. Anja se unió al bajo tras mudarse a California desde Londres, donde tocaba con The Diaboliks, y Marc Schroeder y Chris Marsteller se les unieron poco después. Chris Cancelliere se convirtió en el nuevo batería del grupo a finales de 2018.

La gira española llega a Bilbao este domingo tras recalar este viernes en Ponferrada y el sábado en León, para proseguir ya la semana que viene en Coruña (27 de enero), Madrid (28 de enero), Málaga (29 de enero), Murcia (30) y Betxí (31).

LOS 'SALVAJES' MIDNIGHT KINGS

La otra banda internacional en actuar serán los italianos The Midnight Kings, con su "mezcla salvaje" de rythm and blues, rock n' roll y garaje de los años 50 y principios de los 60, propuesta sonora enriquecida con punk de garaje y ritmos bailables.

El también quinteto coincide en la capital vizcaína con los californianos dentro de la última fecha de su propia gira por España, que iniciaron el día 21 en Orihuela y que, tras pasar por Madrid y recalar este viernes en Burgos, pasará por Vitoria-Gasteiz, el sábado, y cerrarán el domingo con un doble bolo, por la mañana en Bilbao y por la tarde en Valladolid.

El grupo nació hacia 2010 y desde entonces ha recorrido escenarios de numerosos clubes y salas de Europa compartiendo giras con referencias como The Fleshtones, King Kurt, Tav Falco, Los Chicos o King Salami.

La banda ha publicado tres álbumes, desde su debut en 2016 con 'Band Of The Housand Dances', al que siguieron 'Midnight Fever', en 2019, y 'Last Chance To Dance' en 2022, y, en esta ocasión, presentan su nuevo vinilo, compuesto por 4 temas.