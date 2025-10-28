Tiempo inestable y no se descartan algunos chubascos este miércoles en Euskadi

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi abundante nubosidad y lloverá un poco, sobre todo en el interior. El tiempo estará inestable y no se descarta que se puedan producir algunos chubascos. No obstante, en general no se espera que las lluvias serán cuantiosas.

El viento predominante va a ser el de componente sur. Las temperaturas mínimas van a ser templadas, mientras que las máximas seguirán cercanas a los 20 ºC, sobre todo en la vertiente cantábrica.