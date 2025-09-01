Tiempo nuboso y temperaturas en ascenso, este martes en Euskadi

BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en el País vasco nubosidad abundante, con predominio de las nubes medias y altas y poca probabilidad de lluvias. Sin embargo, se registrarán algunas precipitaciones débiles y dispersas en puntos de la costa, de madrugada.

El viento soplará del sur, por la mañana y girará del norte durante la tarde, empezando por la costa. Las temperaturas diurnas experimentarán un ascenso y se situarán en torno a los 25ºC.