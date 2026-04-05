Tiempo soleado y ascenso de las temperaturas, este lunes en Euskadi

Cielos despejados en la costa vasca - EUROPA PRESS

BILBAO 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi tiempo soleado, tanto en el norte como en el sur, y ascenso de las temperaturas.

El cielo estará poco nuboso o despejado, con brumas a primeras horas de la mañana y algunas nubes medias y altas al principio. El viento se fijará del sur y se intensificará, con rachas fuertes a partir de la mañana.

Las temperaturas máximas subirán acusadamente en la vertiente cantábrica, donde alcanzarán los 30 grados, mientras que seguirán por parecidos derroteros en la mediterránea, rondando los 24 grados, y las mínimas serán algo más altas, entre los 9 grados del interior y los 12 grados en la costa.