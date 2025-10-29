Tiempo soleado y temperaturas al alza este jueves en Euskadi

BILBAO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi predominio del ambiente soleado, con algunos intervalos de nubes a primeras horas y aumento de nubosidad media y alta por la tarde. Al inicio de la jornada, se esperan nieblas, sobre todo en el interior, que en algunos puntos podrían durar hasta media mañana.

El viento soplará de componente sur, con rachas fuertes y muy fuertes en zonas expuestas. Las temperaturas máximas subirán, principalmente en la vertiente cantábrica. En el caso de las capitales, se prevé alcanzar 21 grados en Vitoria, 23 en San Sebastián y 24 en Bilbao.