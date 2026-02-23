Tiempo soleado con viento del sur y temperaturas máximas de hasta 24 grados, este martes en Euskadi

BILBAO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi una jornada soleada en la que el viento se fijará del sur y soplará con algo de intensidad.

Por ello, las máximas ascenderán, especialmente en puntos de la vertiente cantábrica, con valores entre los 22 y los 24 grados. En la vertiente mediterránea, la temperatura podría descender ligeramente. En el cielo, pocas nubes durante toda la jornada, con brumas y nieblas a primera hora.

En Bilbao, las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 24 grados, mientras en San Sebastián las mínimas rondarán los 8 grados y las máximas podrán alcanzar los 23. Los termómetros marcarán en Vitoria 3 grados de mínima y 20 de máxima.