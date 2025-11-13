Tiempo variable y temperaturas suaves, este viernes en Euskadi

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi tiempo variable, con intervalos de nubes y claros y temperaturas suaves en general, aunque con ligeras variaciones respecto a días anteriores.

El viento de componente sur seguirá presente, pero irá perdiendo intensidad a lo largo del día, de modo que por la tarde apenas se notará.

En algunos momentos la nubosidad será más compacta y no se descarta que puedan caer algunas gotas o se den algunos chubascos débiles y dispersos, especialmente en el interior y a primeras horas.

Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en la mitad norte, mientras que en el sur podrían subir un poco. Los termómetros rondarán los 22 grados de máximas, mientras que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 11 grados del interior y los 18 grados en la costa.