El tobogán navideño y la pista de hielo vuelven a La Florida en Vitoria-Gasteiz el próximo 12 de diciembre

Archivo - Inicio del montaje de la pista de hielo de Vitoria-Gasteiz el pasado año - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parque de La Florida, en Vitoria-Gasteiz, volverá a contar estas navidades con la pista de hielo y el tobogán, que podrán disfrutarse a partir del próximo viernes, 12 de diciembre.

Como en años anteriores, la pista tendrá dos zonas de patinaje, según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en un comunicado. La principal, para adultos, rodeará el kiosko de La Florida y tendrá una superficie de 700 metros cuadrados. Habrá también una zona infantil, para que los más pequeños tengan un espacio propio en el que podrán usar andadores.

El tobogán, por su parte, tendrá varias calles de 30 metros de longitud, por las que podrán deslizarse mayores y pequeños desde una altura de 8 metros.

Tanto la pista de hielo como el tobogán se inaugurarán el 12 de diciembre a las 18.00 horas, y estarán abiertos hasta el 6 de enero de 10.30 a 14.30 y de 16.00 a 22.00 horas -excepto los días 24 y 31 de diciembre, que cerrarán a las 20.00 horas-.

Además, los sábados 20 y 27 de diciembre y el 3 de enero habrá sesiones nocturnas y con animación musical a cargo de DJ, y se alargará dos horas más el funcionamiento de la pista.

La entrada para poder acceder a la pista de hielo y el tobogán deberá adquirirse previamente en taquilla, en la propia pista, o a través de la web con un 10 % de descuento. Los precios de la pista de hielo son de 5,70 euros la hora para adultos y 3,55 para menores. El pase para el tobogán serán 1,25 euros.

Las navidades pasadas, según cifras proporcionadas por el Ayuntamiento, este espacio alcanzó los 55.014 usos durante los 24 días que permaneció abierto. El 62,6% fueron del tobogán y el 37,3%, de la pista de hielo.

EMPIEZA EL MONTAJE

La instalación de este servicio se ha adjudicado este martes en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local, han informado desde el Ayuntamiento, después de que el primer concurso para la contratación quedara desierto al no presentarse ninguna empresa.

Este nuevo contrato, con un importe de 26.000 euros, establece que las labores de montaje darán comienzo el próximo lunes, 1 de diciembre. Las estructuras, tanto la pista de hielo y el tobogán, estarán listas para finales de semana y el domingo, según estima la empresa adjudicataria, empezará la generación del hielo.