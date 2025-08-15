Todas las playas de Bizkaia permiten el baño pero en cuatro de ellas se ha detectado presencia de medusas

BILBAO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todas las playas del litoral vizcaíno permiten el baño este viernes pero en cuatro de ellas se ha detectado la presencia de medusas, según los datos de Cruz Roja actualizados a las 10.23 horas, en La Arena, Las Arenas, Ereaga y Ea.

En esta jornada, ondea la bandera amarilla, de baño con precaución, en Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Laidatxu, Toña, Laga, La Arena y Ereaga, estas dos últimas con medusas.

Las playas con baño libre esta mañana son Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Arizatxu, San Antonio, Laida, Ogella, Isuntza, Karraspio, Arrigorri, Las Arenas y Ea, las dos últimas con presencia de medusas.

La temperatura del agua es de 23 grados y la de ambiente 25 grados. La bajamar está prevista para las 14.39 horas, y la próxima pleamar a las 20.57 horas.