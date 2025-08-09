Todas las playas de Bizkaia permiten este baño este sábado, sin presencia de medusas en el litoral

BILBAO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todas las playas del litoral de Bizkaia permiten el baño este sábado, aunque en nueve de ellas con precaución. En esta jornada, no se ha registrado presencia de medusas en los arenales vizcaínos, según la información de Cruz Roja, pasadas las once de la mañana.

Así, ninguna playa de Bizkaia tiene bandera roja, de prohibición del baño. La bandera amarilla, de baño permitido pero con precaución, ondea en La Arena, Azkorri, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Laidatxu, San Antonio, Laida y Laga.

En Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Toña, Ea, Ogella, Isuntza y Karraspio la bandera es verde, por lo que el baño es libre.

La temperatura media del agua este sábado es de 22 grados y la de ambiente de 26. La próxima pleamar está prevista para las 15.57 horas, mientras que la bajamar se producirá a las 22.12 horas.