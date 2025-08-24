Todas las playas, excepto la de Toña permiten el baño este domingo en Bizkaia

Archivo - Playa de La Arena (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todas las playas de Bizkaia tienen permitido el baño este domingo a las 11.10 horas, excepto la de Toña (Sukarrieta), en la que ondea la bandera roja, según la información publicada por la Cruz Roja.

Además, tan solo tres arenales vizcaínos tienen bandera amarilla, de baño con precaución, que son los de Bakio, Laidatxu y Laida.

El resto de playas de Bizkaia exhiben bandera verde y por lo tanto baño libre: La Arena, Ereaga, Las Arenas, Arrigunaga, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, San Antonio, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri.

La temperatura del agua es de 22 grados y la del exterior de 24 grados. La bajamar está prevista para las 11.58 horas y la próxima pleamar a las 18.15 horas.