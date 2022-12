En Tol Sarmiento apuestan por el "cambio absoluto" y abren su sexto disco "Guretzat" a nuevos estilos y sonidos

La banda alavesa incluye por primera vez en sus canciones ritmos más allá del pop y el ska como la electrónica, el reggaeton o el folk

BILBAO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La banda alavesa En Tol Sarmiento (ETS) ha apostado por un "cambio absoluto" en la sonoridad de sus canciones para su sexto disco Gurentzat, publicado estos días y donde abren sus composiciones a otros estilos como la electrónica, el reggaetón y hasta el folk.

El disco, tal y como ha explicado a Europa Press su líder, Íñigo Zubizarreta "es la culminación de un proceso de cambio y evolución" que el grupo inició con su anterior trabajo, "Aukera Berriak".

"Guretzat" (Baga Biga) ha sido producido por el catalán Genis Trani y cuenta con colaboraciones de Dupla, Süne, Idoia, Buhos y Eñaut Elorrieta, y abre "el abanico musical" de sus canciones a ritmos más allá del ska y su pop rock habitual, entre los el cantante menciona el folk, la electrónica, la cumbia y hasta guiños flamencos.

"Sigue siendo un disco y un sonido popero pero, por primera vez, rompe con todo lo anterior porque jugueteamos con otros sonidos como la electrónica ya que queríamos que el disco reflejara un cambio bastante importante", ha dicho.

A nivel conceptual, el álbum es "un homenaje a las personas, una especie de agradecimiento a ellos, a la calle y a la cultura popular". El grupo ha buscado en los textos "un reflejo de la vida cotidiana y una expresión artística sobre la transición de estados de ánimo, ternura, alegría, nostalgia, euforia", enumera Etxezarreta.

En esta línea, el vocalista reitera que el concepto principal son "las relaciones de las personas, la calle, la plaza, el de dónde venimos como grupo; es un poco como un homenaje a todo lo que hemos hecho y a la gente que nos ha seguido desde hace 15 años pero, al mismo tiempo, un cambio absoluto".

Etxezarreta asegura que como compositor y como grupo, "necesitaban ese cambio, de forma de trabajar y de estilos", porque, "al final, en 17 años es cuestión de renovarse o morir". "Yo mismo ahora ya no escucho la misma música que antes y este disco me pedía llevarlo a la actualidad, a la modernidad y a lo que ahora como cantante me siento cómodo", ha añadido.

Preguntado por si temen la reacción de su público ante este giro de sonido, Iñigo Etxezarreta ha asegurado que no tienen miedo a esa reacción puesto que "lo que cuentan son las melodías y las de este disco siguen siendo del estilo de antes. Otra cosa es que la producción las lleve a otro terreno, pero si la propia melodía y la letra te cuentan algo, siempre sabes si te llega o no te llega la canción y eso creemos que sigue presente para nuestros seguidores".