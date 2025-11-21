Tolosa (Gipuzkoa) celebra este sábado la Fiesta de la Alubia, con romería itinerante y postre como novedad

SAN SEBASTIÁN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad guipuzcoana de Tolosa celebrará este sábado la Fiesta de la Alubia, que aglutina el XXXI Concurso de Productores y el XXXVII Concurso Gastronómico organizado por la sociedad Gure Kaiola. La novedad de este año será la romería itinerante con trikitilaris, dulzaineros, txistularis y dantzaris que animarán las calles del municipio y un postre basado en la alubia de Tolosa.

Esta cita está organizada de forma conjunta por el Ayuntamiento de Tolosa, la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Asociación de Productores de la Alubia de Tolosa, la Cofradía de la Alubia y la sociedad Gure Kaiola. La plaza del Triángulo acogerá la feria especial de la Alubia de Tolosa, de 09.00 a 14.00 horas. En los 23 puestos instalados por los productores se podrán adquirir embutidos, quesos, verduras, dulces y alubias de Tolosa.

Además, desde primera hora de la mañana los cocineros se pondrán manos a la obra preparando las alubias que competirán en el XXXI Concurso de Productores de la Alubia de Tolosa. Participarán 24 productores. A las 08.30 horas dará comienzo, por su parte, el XXXVII Concurso Gastronómico organizado por la sociedad Gure Kaiola, que se celebrará en paseo San Frantzisko, frente al Archivo Histórico. En esta edición también participarán 24 parejas.

Mientras se desarrolla este último concurso, la sociedad Gure Kaiola contará también con un puesto solidario en el propio paseo San Frantzisko. Allí se venderán castañas asadas y bebidas, y los beneficios se destinarán a la asociación senegalesa Kellesensa. Las alubias que se cocinan en el concurso gastronómico son siempre las del productor ganador del año anterior, en esta ocasión, las de Sebas Gartziarena, vecino de Berastegi, quien además es el fundador de la ONG Kellesensa.

El jurado del Concurso de Productores -formado por Kontxi Dorronsoro, Andoni Riaño, Lidia Olaizola y Eli Belaunzaran- comenzará las catas a las 11.00 horas.

Por su parte, el jurado del Concurso Gastronómico estará integrado por el veterano socio de Gure Kaiola y primer ganador José Luis Peciña, además de los cocineros Enrique Fleischmann, Izaskun Olariaga, Sonia Tapia y Jokin Zabala. Estos iniciarán su labor a las 12.30, y las entregas de premios se celebrarán a las 12.45 y a las 13.30 horas, en Trianguloa plaza y en San Frantzisko pasealekua, respectivamente.

A mediodía, a las 12.00 horas, los miembros de la Cofradía de la Alubia de Tolosa repartirán raciones de la nueva cosecha en la plaza del Triángulo.

POSTRE

La feria de este año contará como novedad con un postre de la pastelería Gozona basado en la alubia de Tolosa elaborado expresamente para la ocasión. Se trata de pastas con forma de alubia rellenas de naranja o crema de avellana. También habrá otro elaborado con queso, membrillo y nuez.

También será nueva la romería danzada itinerante que, al mediodía llenará de música la localidad con trikitilaris, dulzaineros, la Banda de Txistularis Municipal y los dantzaris del grupo Udaberri. El recorrido partirá desde la Trianguloa plaza y continuará por Lopez-Mendizabal pasealekua, Plaza Zaharra y Plaza Berria, con el objetivo de llevar el ambiente festivo a todas las calles del casco urbano. La txaranga Zintza también recorrerá las calles a partir de las 11.30 horas, desde la sociedad Gure Kaiola.

Además, los gigantes y cabezudos recorrerán también las calles de Tolosa. Por la tarde la txaranga Jainekin animará el casco viejo a las 20.00 y 00.30 horas, y el grupo Gozategi ofrecerá su concierto en Plaza Berria a las 23.00 horas.