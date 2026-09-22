Toni Acosta y Rodolfo Sancho protagonizan 'Trazos ocultos', serie de "thriller emocional" de Atresmedia - ATRESMEDIA

SAN SEBASTIÁN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Toni Acosta y Rodolfo Sancho protagonizan 'Trazos ocultos', una serie de thriller emocional que Atresmedia ha presentado este martes en el Festival de San Sebastián. La ficción es una de las nuevas apuestas del Grupo y llegará primero a atresplayer, antes de su estreno en el 'prime time' de Antena 3.

La serie, cuyo primer capítulo se ha podido ver en el certamen donostiarra, es un "thriller emocional" de seis capítulos de 50 minutos de duración, que continúa la apuesta de Antena 3 por el género iniciado con 'Mentiras' y 'Ángela', "consolidando un universo narrativo centrado en protagonistas femeninas que evolucionan desde la vulnerabilidad hasta el empoderamiento", han señalado desde Atresmedia.

Protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho, 'Trazos ocultos' propone un relato "contemporáneo, cercano y profundamente inquietante". La ficción se ambienta íntegramente en la isla de Tenerife, desde Santa Cruz de Tenerife hasta Los Cristianos o el pueblo costero de Bocacangrejo.

'Trazos ocultos' "se aleja del retrato del abuso físico o psicológico para centrarse en la figura del farsante". La serie relata a un hombre "de fachada impecable, magnético y seductor, capaz de mentir y manipular para sostener una vida aspiracional construida sobre las apariencias".

La serie aborda, además, "la importancia de las apariencias y la necesidad de simular una vida perfecta, así como las consecuencias emocionales que esto genera en el ámbito íntimo y familiar", han explicado desde el grupo.

Además de Toni Acosta y Rodolfo Sancho, completan el reparto Lucía Martín Abello, Pablo Álvarez, Mara Reina, Pepe Lorente, Lluís Homar, Yaiza Guimaré, Vicente Ayala, Julia Möller, Mari Carmen Sánchez, Simon Kirschner y Mariam Hernández.

Creada por Sara Cano, Paula Fabra y Leire Albinarrate, también encargadas de la adaptación de 'Ángela', 'Trazos ocultos' es una producción original de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia.

Javier Pulido es el director de la serie, que sigue la historia de Inés, una restauradora cuya vida aparentemente perfecta comienza a desmoronarse cuando descubre que su marido le oculta una doble vida. A partir de ese momento, emprenderá una investigación que la llevará a descubrir quién es realmente el hombre con el que lleva quince años casada.