'Tori et Lokita' de los hermanos Dardenne gana el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country en Festival de San Sebastián

Urkullu reclama una "respuesta europea común" ante la migración para "mejorar el bienestar de las personas migrantes"

SAN SEBASTIÁN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La película 'Tori et Lokita' de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, que cuenta la historia de amistad y dificultades de dos migrantes africanos que llegaron solos a Bélgica, ha ganado el I Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country, que patrocina la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco.

Se trata un reconocimiento al filme de la programación del Festival de Cine de San Sebastián que mejor refleje los valores de la sostenibilidad y solidaridad como emblemas principales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que impulsa la Agenda 2030 en Naciones Unidas y que está dotado con 20.000 euros.

El acto de entrega de este galardón ha tenido lugar este viernes por la tarde en el Palacio de congresos Kursaal de la capital guipuzcoana, en el marco de la 70 edición del Festival de San Sebastián, y ha contado con la asistencia, entre otros, de los premiados, la actriz protagonista del filme Joely Mbundu, el lehendakari, Iñigo Urkullu, el secretario general de Transición Social y Agenda 2030 del Ejecutivo vasco, Jonan Fernández, y el director del certamen donostiarra, José Luis Rebordinos.

También han asistido el consejero vasco de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, la consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, así como representantes forales y municipales, entre otros.

Jean-Pierre y Luc Dardenne han agradecido este reconocimiento a los valores que evoca su filme, que han recibido de manos de Fernández y Rebordinos, y han lamentado que la pobreza es "la peor de las injusticias y una injusticia contra la cual se puede luchar y aminorar" y han esperado que su película "contribuya a ello". Por su parte, Mbundu ha recordado que "la pobreza afecta al mundo entero y frena el desarrollo de la vida de muchísimas personas".

Por su parte, el Lehendakari ha trasladado su "enhorabuena" a los premiados y a las cinco películas seleccionadas para este premio que busca incidir en la "necesidad y oportunidad que suponen la solidaridad, la sostenibilidad y el ahorro energético y hace pedagogía" sobre esta cuestión, así como incidir en la "internacionalización" de la Agenda 2030.

UNA RESPUESTA COMÚN EUROPEA

Urkullu ha lamentado que "miles de personas sufren un dramático exilio" en el mundo y ha recordado que "el pueblo vasco es migrante desde hace siglos y conoce las dificultades de la integración". "Fuimos y seremos acogido y debemos acoger", ha señalado, al tiempo que ha defendido una "respuesta europea común" ante la migración, para "mejorar el bienestar de las personas migrantes".

El Lehendakari ha subrayado, además, que el cine puede "impulsar" transformaciones en la sociedad y "el mundo no tiene futuro si la sostenibilidad y la solidaridad no se sitúan en el centro".

Las películas de la programación oficial de la 70 edición del Festival de San Sebastián que han aspirado al Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country, que reconoce el filme que mejor refleje los valores de la sostenibilidad y solidaridad como emblemas principales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que impulsa la Agenda 2030 en Naciones Unidas, han sido 'Great Yarmouth-Provisional Figures', dirigida por Marco Martins; 'En los márgenes/ On the Fringe' de Juan Diego Botto; 'Tori et Lokita', de los hermanos Dardenne; 'Ruido' de Natalia Beristain; y 'Mi vacío y yo' de Adrián Silvestre.