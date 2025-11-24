Torres augura que los partidos de la oposición van a "ir levantándose de la mesa" de la negociación de presupuestos

Archivo - El vicelehendakari y consejero de Economía, Mikel Torres. - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha augurado que los partidos de la oposición van a "ir levantándose de la mesa" de negociación de los presupuestos vascos, pese a "la mano tendida sincera" del Gobierno Vasco, lo que considera "una pena".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Torres ha destacado que el Gobierno Vasco "siempre ha tendido la mano a todos los partidos políticos", de forma "sincera", pese a tener mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, para que "se incorporen" al proyecto de presupuestos.

Sin embargo, ha lamentado que en la ronda de contactos que ha llevado a cabo el consejero de Hacienda y Finanzas, Nöel D'Anjou, "ya se pudieron vislumbrar un poco las dificultades que podía existir" debido al "desmarque" de los partidos de la oposición, que tienen "una serie de exigencias maximalistas o que van en contra de lo que es la línea argumental del presupuesto del Gobierno".

Por tanto, ha augurado que "va a ser una sucesión de ir levantándose de la mesa", lo que considera "una pena" porque, según ha remarcado, el Ejecutivo ha presentado "unos muy buenos presupuestos para un momento muy importante".

Según ha lamentado, "muchas veces esa colaboración institucional que pedimos y que también la institución, la propia oposición nos pide al Gobierno, luego al final siempre vemos que sucede lo mismo".