Torres destaca que la economía vasca seguirá creciendo "de forma sólida" y crearán 25.000 empleos en 2025-25

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha subrayado que la economía vasca va a seguir creciendo "de forma sólida" y se van a crear 25.000 empleos en 2025 y 2026"

En un comunicado, ha recordado la previsiones económicas que sitúan el avance del PIB en el 2,2% para 2025 y el 1,9% para 2026, con una tasa de paro que bajará al 6,6% este año y seguirá descendiendo hasta el entorno del 6% en 2027.

Torres ha subrayado la "evolución estable" de la economía vasca, incluso "en un contexto internacional de incertidumbre". Según ha apuntado, el balance del tercer trimestre de 2025 confirma "la fortaleza y solidez" de la economía vasca y su capacidad de crecimiento en este "entorno internacional complejo".

Según los datos de Eustat-Instituto Vasco de Estadística, el Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma de Euskadi creció en el tercer trimestre un 2,3% interanual, apoyado en el "fuerte dinamismo" de la demanda interna, que avanzó un 3,2%, así como en el "buen comportamiento" del consumo y de la inversión.

Desde el lado de la oferta, la construcción (+5,0 %) y los servicios (+2,9 %) lideraron el crecimiento, mientras que la industria (+0,2 %) inició una "leve recuperación tras meses de atonía, en un contexto marcado por la incertidumbre comercial y arancelaria".

El vicelehendakari Mikel Torres ha reiterado este crecimiento "sólido" y ha añadido que, sobre esta base positiva, las nuevas previsiones económicas para el periodo 2025-2027 apuntan a una senda de crecimiento "estable y equilibrada".

Según ha destacado, dichas previsiones se han elaborado bajo el supuesto de una "progresiva normalización" de los tipos de interés, con un Euribor en torno al 2% en 2026-2027, estabilidad del euro frente al dólar y un entorno internacional de crecimiento moderado, sin nuevos shocks energéticos. No obstante, ha apuntado que se mantienen "riesgos asociados a la política comercial, la estabilidad financiera y la situación geopolítica".

El consejero ha señalado que en 2025 crecerán un 2,2% y en 2026 un 1,9%, impulsados principalmente por la "fortaleza de la demanda interna, el consumo y la inversión", lo que aportará 2,8 puntos porcentuales al crecimiento en 2025 y 2,3 puntos en 2026.

Por su parte, el consumo de los hogares mantendrá "un tono expansivo", con un crecimiento del 2,7% en 2025, respaldado "por la mejora del empleo y la moderación de la inflación", aunque se prevé una "desaceleración gradual" hasta el 2,1% en 2026.

La inversión, según Torres, continuará siendo el componente "más dinámico" de la demanda, con incrementos del 3,8% en 2025 y del 3,1% en 2026. El sector exterior, por su parte, seguirá "restando crecimiento" debido a la "debilidad" del comercio internacional y al impacto de los aranceles estadounidenses.

Por sectores, el vicelehendakari ha remarcado, que "sectores como los servicios y la construcción continúan liderando el crecimiento, mientras la industria inicia una recuperación gradual".

La construcción se consolidará como el ámbito "más dinámico" de la oferta, con crecimientos previstos del 3,6% en 2025 y del 2,7% en 2026, impulsados por la ejecución de infraestructuras y la demanda residencial.

Torres ha indicado que los servicios seguirán siendo "el principal motor" del crecimiento económico, con avances del 2,8% en 2025 y del 2,2% en 2026, gracias al consumo interno y a la actividad turística.

La industria mantendrá un ritmo de crecimiento "más contenido", con un 0,3% en 2025 y un 1,0% en 2026, condicionada "por la incertidumbre internacional, aunque con expectativas de una recuperación gradual a partir de 2026". El sector primario continuará mostrando volatilidad, con una caída prevista (-0,6 %) en 2025 y una ligera recuperación (0,4 %) en 2026.

CREACIÓN DE EMPLEO

Torres ha subrayado que el mercado laboral reflejará esta evolución favorable de la actividad y, en concreto, el empleo crecerá un 1,4% en 2025, lo que supondrá "la creación de más de 14.000 puestos de trabajo a tiempo completo este año, y la previsión para 2026 es la creación de 11.000 puestos de trabajo", lo que "refuerza la solidez de nuestra economía".

Con ello, la tasa de paro descenderá hasta el 6,6% en 2025 y podría situarse en el 6,4% en 2026, con la perspectiva de aproximarse al 6% en 2027. Asimismo, la productividad real del trabajo avanzará en torno al 0,8% anual, reflejando "un crecimiento moderado pero sostenido".

"Con todos estos datos, la previsión de crecimiento para el año 2026 será del 1,9%, lo cual pone de manifiesto la capacidad de Euskadi para afrontar la incertidumbre internacional, la falta de tirón de la industria europea y, a pesar de los aranceles, seguir creciendo de forma estable y sólida", ha añadido Mikel Torres.

Además, ha destacado que encaran el futuro con la aprobación de los presupuestos para desarrollar "políticas mucho más eficaces en el entorno del empleo y del sistema industrial".

El vicelehendakari ha subrayado también que "tanto la economía vasca como la del conjunto de España "muestran una expansión sólida y por encima de la media europea".

"Euskadi se beneficia de una renta per cápita más alta y un tejido industrial fuerte, pero su crecimiento global suele ser algo menor que la media española, especialmente cuando sectores como el turismo impulsan fuertemente el crecimiento nacional", ha añadido.

No obstante, ha precisado que el dinamismo de la economía vasca está contribuyendo a "reducir progresivamente la diferencia de crecimiento respecto al conjunto de España, apoyado en su fortaleza industrial, su capacidad exportadora y su estabilidad estructural".

En conjunto, Torres ha manifestado que las previsiones dibujan un escenario de crecimiento "sólido y sostenido" para la economía vasca, basado "en el empuje de la demanda interna, la fortaleza del mercado laboral y la capacidad de adaptación del tejido productivo, incluso en un contexto internacional marcado por la incertidumbre".

"Desde el Gobierno Vasco seguimos trabajando para que este crecimiento sea sólido, equilibrado y se traduzca en más empleo y bienestar para la ciudadanía", ha concluido.