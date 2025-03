Torres reitera su llamamiento a los agentes sociales a negociar un salario mínimo de convenio en Euskadi

EH Bildu defiende que "no se puede dejar que Confebask tenga la última palabra" sobre el SMI y pide al Gobierno que "no se rinda"

VITORIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha vuelto a hacer un llamamiento a que los agentes sociales "repiensen volver a sentarse a dialogar" para negociar un posible acuerdo interprofesional sobre un salario mínimo de convenio en Euskadi, aunque ha precisado que se trata de un llamamiento "en general, no solamente dirigido a Confebask". "Otra cosa es llegar a acuerdos, pero el diálogo no hace mal a nadie", ha subrayado.

En el pleno de control al Gobierno que está celebrando la Cámara vasca, la parlamentaria de EH Bildu Pazis Garcia ha interpelado al consejero sobre "la necesidad de fijar un salario mínimo interprofesional propio acorde a la realidad socioeconómica vasca" y ha aludido a la situación de "bloqueo" generada por la patronal vasca Confebask al "poner un veto a la negociación", lo que considera "muy grave y muy preocupante".

"No podemos permitir que Confebask dé la espalda al acuerdo político adoptado por este Parlamento, un acuerdo adoptado por la mayoría sindical, por la mayoría política de este Parlamento y por lo tanto, la mayoría social", ha defendido antes de acusar a la patronal de "tratar de ocultar su posición real que es evitar un reparto más justo de la riqueza".

EH Bildu cree que "no se puede dejar que Confebask tenga la última palabra" y ha recordado que "los sindicatos no van a dar por terminado este proceso, ya que han llamado a la movilización social los días 4 y 5 de abril". Por ello, ha hecho un llamamiento al Gobierno Vasco "para que no se rinda" ante la patronal vasca.

En su respuesta, Torres ha recordado que ya se pronunció sobre este asunto y ha insistido en que considera "un error mayúsculo y una absoluta equivocación, no dar una oportunidad al diálogo". "Independientemente de que luego se pueda llegar a un acuerdo o no se pueda llegar a un acuerdo, el diálogo siempre tiene que existir", ha insistido.

El consejero ha afirmado que "la negociación colectiva no solamente permite aumentar los salarios, permite también reorganizar las jornadas, permite introducir medidas de conciliación, introducir medidas de flexibilidad productiva y, por tanto, la ley, por cierto, es muy importante, pero la negociación colectiva es lo más importante para determinar esas condiciones de trabajo".

REITERAR EL LLAMAMIENTO

"En ese ánimo del diálogo, en ese ánimo de sentarnos a hablar, de intentar llegar a acuerdos, el Gobierno vasco y yo como consejero de Economía, de Trabajo y de Empleo, quiero reiterar el llamamiento, de nuevo, a que los agentes sociales piensen o repiensen el volver a sentarse, que la negociación es fundamental, que el diálogo es necesario", ha defendido.

Además, cree que "la sociedad vasca está asistiendo a un espectáculo que no es bueno para el país" y ha pedido "sentarse a dialogar", pero ha precisado que se trata de un llamamiento "en general, no solamente dirigido a Confebask". "Otra cosa es llegar a acuerdos, pero el diálogo no hace mal a nadie", ha subrayado.

Torres ha recordado que el 23 de marzo de 2023 se aprobó en el Parlamento vasco una proposición no de ley firmada por cuatro partidos políticos --PNV, EH Bildu, PSE y Podemos--, "que representaban al 90% de esta Cámara", en el que se pedía el impulso del proceso de negociación de un salario mínimo de negociación colectiva.

En este sentido, ha defendido que "ha habido un compromiso político del Gobierno Vasco porque se han generado las condiciones para que pudiera existir un acuerdo interprofesional entre los agentes sociales, patronal y sindicatos" y han llamado a que "esas condiciones generales se lleven a una mesa de negociación durante el primer semestre del 2025".

También ha recordado que "hay un compromiso en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para ese año 2025, donde en el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo incluye una partida presupuestaria de apoyo a esa mesa de negociación, y otra partida para la realización de un estudio socioeconómico y sociolaboral, basado en los datos económicos y datos del mercado laboral para configurar unos supuestos intervalos o cifras en las que podría moverse ese salario mínimo de negociación colectiva.

IMPULSAR EL PROCESO

No obstante, ha aclarado que "el salario mínimo de negociación colectiva no lo establece el Gobierno Vasco", ya que "no tiene competencia para el mismo, es legislación laboral básica competencia del Estado, y por tanto no de la comunidad autónoma de Euskadi, pero sí se ha "impulsado ese proceso".

Además, ha resaltado que "el Gobierno Vasco no puede obligar a nadie a sentarse en ninguna mesa", ya que "la negociación colectiva es un acto voluntario". "No podemos obligar a que se siente Confebask, lo mismo que yo no puedo obligar a que en la mesa de diálogo social se sienten ELA y LAB; y como por ejemplo, el consejero de Salud no puede obligar a que ELA se siente en la mesa de salud para debatir el futuro de la sanidad vasca", ha indicado.

Sin embargo, ha subrayado que el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Economía, de Trabajo y de Empleo, va a "continuar con el compromiso iniciado de trabajar por generar esas condiciones óptimas para que exista un acuerdo interprofesional entre los agentes sociales, entre la patronal y los sindicatos". "Ya estamos realizando, como ustedes saben, el estudio que favorezca el acuerdo acerca de un salario mínimo de convenio", ha resaltado.

Por último, ha puesto en valor la "negociación colectiva" y ha asegurado que "siempre que hay un acuerdo en la negociación colectiva, permite la mejora de las condiciones de vida del trabajo, de los trabajadores y también de las trabajadoras vascas". "Desde todas las partes, y espero que también desde la suya -- ha dicho a EH Bildu-- espero que favorezcamos la negociación colectiva y, en último término, el acuerdo entre dichas partes", ha subrayado.