Torres reivindica la vivienda como prioridad "de justicia social" y critica el "portazo" de EH Bildu y PP a las Cuentas

Mikel Torres en su intervención - EUROPA PRESS

BILBAO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Bizkaia, Mikel Torres, ha defendido que la vivienda debe abordarse "con una mirada socialista" al ser "un elemento de cohesión y justicia social", y ha subrayado que el acceso a un hogar se ha convertido en "una situación de emergencia". Además, Torres ha acusado tanto a EH Bildu como al Partido Popular de "dar un portazo" a la negociación presupuestaria, "igual que el año pasado", y ha calificado de "error" rechazar las Cuentas.

Torres ha clausurado la jornada socialista de trabajo en materia de Vivienda en Bilbao, donde ha recordado que el Gobierno vasco, impulsor del Plan Director de Vivienda 2025-2027, prevé alcanzar "7.000 viviendas asequibles en la legislatura".

"Estamos aumentando ese ritmo casi un 40%", ha dicho, para añadir que "si lo mantenemos en las dos próximas legislaturas, estaremos en condiciones de alcanzar esas 50.000 viviendas protegidas de alquiler que fija el pacto social por la vivienda".

En ese sentido, ha recordado también la necesidad de mantener ayudas como la Prestación Económica de Vivienda y las ayudas a la emancipación mientras se materializan nuevas promociones.

Por otra parte, el dirigente socialista ha criticado que EH Bildu utilice "la política de vivienda" para justificar su negativa a apoyar los presupuestos vascos, pese a haber respaldado en el pasado las leyes de vivienda vasca y estatal.

"Hay partidos políticos que nos han acompañado a lo largo de los años en este diagnóstico y en las leyes aprobadas, como EH Bildu, y sin embargo está utilizando esta política de vivienda para justificar su negativa a apoyar los presupuestos", ha lamentado Torres.

Así, ha acusado tanto a EH Bildu y al Partido Popular de "dar un portazo" a la negociación presupuestaria, "igual que el año pasado", y ha calificado de "error" rechazar unas cuentas "expansivas", que "crecen por encima del 4%" y "refuerzan servicios públicos, empleo y políticas de vivienda".

Sobre EH Bildu ha añadido que "quieren ir en otra dirección" y que "han pasado de transitar junto al PSE en sintonía y en acuerdo total con estas dos últimas leyes de vivienda aprobadas en el Parlamento vasco con sus diputados, a girar 180 grados e irse en otra dirección", algo a lo que, ha dicho, "ya estamos acostumbrados últimamente".

"El argumento de EH Bildu es tramposo porque no hemos pedido ni al PP, ni a Sumar, ni a EH Bildu que digan que les parece estupendo el Presupuesto, pero sí que hagan sus aportaciones y que apoyen unas cuentas que, aunque no son las suyas, puedan estar de acuerdo en un porcentaje suficiente", ha criticado.

Torres ha defendido que los presupuestos están abiertos "a acuerdos transversales" y ha instado a las formaciones políticas a asumir "responsabilidad institucional", "apoyando o absteniéndose" y no votando en contra cuando los proyectos son compatibles con sus prioridades.

Ha reivindicado que el PSE-EE "siempre ha tendido la mano" tanto desde el gobierno como desde la oposición y ha asegurado que el partido afronta las próximas elecciones municipales y forales con "buenas perspectivas".

LEY DE MEDIDAS URGENTES

Torres ha insistido en que la Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda, que llegará al Parlamento vasco en diciembre, permitirá "agilizar trámites, incrementar la oferta de suelo y acelerar nuevas promociones", especialmente públicas. Ha asegurado que esta norma será "clave" para actuar con rapidez ante la emergencia habitacional y ha pronosticado que "veremos nuevamente a EH Bildu situarse en la dirección contraria".

El secretario general del PSE en Bizkaia ha recalcado que los tiempos administrativos y urbanísticos "no siempre encajan con las necesidades reales de la ciudadanía", por lo que considera "imprescindible" reforzar la intervención pública tanto en la vivienda existente como en la nueva oferta, y en ese sentido, ha incidido en la importancia de incentivar a los propietarios para incorporar viviendas al mercado de alquiler a precios asequibles y con garantías, así como de proteger a los inquilinos en zonas tensionadas.

Finalmente, Torres ha subrayado que el PSE-EE se define en Bizkaia como "un partido que hace política útil" y que afronta los retos "cara a cara". Ha defendido que la cohesión y la justicia social son "ejes" de su proyecto político y ha asegurado que la formación "está preparada" para "seguir avanzando en políticas públicas que respondan a las preocupaciones de la ciudadanía".