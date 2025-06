Torres responde a las críticas al absentismo y recuerda que "nadie deja de trabajar voluntariamente sin un parte médico"

De Andrés acusa al Gobierno Vasco de "minimizar" un problema que considera "gravísimo"

VITORIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Trabajo y Empleo , Mikel Torres, ha recordado, en respuesta a las advertencias del PP sobre el "gravísimo" problema del 'absentismo laboral', que "nadie voluntariamente deja de ir a trabajar si un profesional médico no le dice que no está en condiciones y le da un parte médico de baja" para proteger su salud.

Torres ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta del presidente del PP y parlamentario, Javier de Andrés, sobre el 'absentismo laboral'.

De Andrés ha calificado de "gravísimo" este problema, y ha acusado al consejero de Trabajo de "minimizar" este asunto y de no abordar su resolución con la suficiente "ambición".

"El Gobierno tendría que hacerse la pregunta sobre cuál es el motivo por el que los trabajadores vascos enferman tanto y tantos días a lo largo del año", ha añadido.

En su respuesta, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía y Trabajo ha subrayado que su departamento "lleva tiempo" tratando este asunto, y que se ha creado un grupo técnico en la Mesa de Diálogo Social en relación a este tema.

El consejero ha explicado que fruto del análisis que se ha llevado en este órgano, se ha concluido que "dejando a un lado las patologías por enfermedades graves, la mayor parte de las bajas son producidos por trastornos músculoesqueléticos y músculotendinosos, y por patologías relacionadas con el estrés o la ansiedad".

UN ACUERDO PARA "MEJORAR"

Torres ha afirmado que es importante contar con un diagnóstico "detallado" de lo que ocurre para poder "mejorar" la situación. En este sentido, ha indicado que su departamento está trabajando para tratar de lograr un acuerdo "que posibilite mejorar la salud de las personas trabajadoras".

En todo caso, el consejero ha recordado a De Andrés que "una persona no coge una baja médica por incapacidad laboral si un profesional médico no le dice que no está en condiciones de trabajar; y que, por tanto, tiene que coger una baja porque puede poner en peligro su salud".

Tras pedir "máximo respeto" hacia la labor que desarrollan los profesionales sanitarios, ha subrayado la importancia de "usar las palabras de forma correcta". "Usar el término 'absentismo implica considerar que las personas voluntariamente no quieren ir a trabajar; y aquí nadie voluntariamente deja de ir a trabajar si un profesional médico no le dice que no está en condiciones y se le da un parte médico de baja", ha precisado.

DERECHOS DE CONCILIACIÓN Y DESCANSO

Torres ha recordado, además, que la legislación básica "es un complejo y extenso sistema de negociación colectiva que regula las condiciones de trabajo, pero también los derechos de conciliación y de descanso".

Por ese motivo, ha pedido que no se "mezcle todo" cuando se habla "de absentismo, permisos, licencias de vacaciones y días que nos ausentamos del trabajo por derechos, por conciliar nuestras vidas con la familia o simplemente descansar, o por estar con una incapacidad temporal para recuperar nuestra salud". "Eso no es positivo; porque existen los derechos laborales de conciliación, que son conquistas sociales", ha advertido.