Un total de 130 ejemplares de 30 razas se reunirán el 4 y 5 de abril en la Exposición Felina de Ficoba

La Exposición Internacional Felina reunirá en Ficoba a 130 ejemplares de 30 razas en su XIX edición - FICOBA

SAN SEBASTIÁN 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Exposición Internacional Felina reunirá en el recinto ferial Ficoba de Irun (Gipuzkoa) a 130 ejemplares de 30 razas en su XIX edición, que se celebrará los próximos días 4 y 5 de abril, según ha informado la organización.

El evento contará con 44 expositores procedentes de Francia, Euskadi y otras comunidades del Estado. A lo largo del fin de semana, los gatos competirán por títulos como Campeón Internacional, Gran Campeón Internacional, Campeón de Europa o Gran Campeón de Europa.

Un jurado de expertos evaluará meticulosamente a cada participante, seleccionando a los mejores ejemplares en función de su raza y características y elegirá al mejor gato de la exposición.

Además, la exposición contará con un concurso especial protagonizado por 26 gatos de razas siamesas, orientales, balinesas, mandarinas y Peterbald. Esta edición tendrá como temática los diferentes matices de gatos azules. Cinco jueces internacionales, procedentes de Bélgica y Francia, serán los encargados de valorar a los participantes.

Asimismo, la cita contará con un mercadillo solidario organizado por Les Chamis de Mamie, donde se ofrecerán artículos para mascotas a precios asequibles. La recaudación se destinará a ayudar a gatos sin hogar de Hendaya (Francia).

La exposición se celebrará en el Pabellón 1 de Ficoba. El horario será de 10.00 a 19.00 horas el sábado y de 10.00 a 17.00 horas el domingo. El precio de la entrada es de 4 euros para adultos, mientras que los menores de 12 años podrán acceder gratuitamente. Además, el recinto cuenta con parking gratuito para los asistentes.