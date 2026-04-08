Un total de 1.500 ovejas, repartidas en cinco rebaños, cruzan Ordizia en la 32 edición del Artzain Eguna

Corte del queso idiazabal en Ordizia - AYUNTAMIENTO ORDIZIA

SAN SEBASTIÁN, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.500 ovejas, repartidas en cinco rebaños, han cruzado este miércoles la localidad guipuzcoana de Ordizia en la 32 edición del Artzain Eguna (Día del pastor, en euskara). Además de la feria extraordinaria en las calles del municipio, el chef Gorka Txapartegi, del restaurante Alameda de Hondarribia (Gipuzkoa), ha cortado el nuevo queso Idiazabal en un acto que se ha celebrado en el Ayuntamiento.

El rebaño ha recorrido el casco urbano, como todos los años, anticipando que a partir del primero de mayo podrán ascender a los altos pastos de Aralar, en una jornada en la que los pastores y el queso han sido los protagonistas del Artzain Eguna, que organiza el Ayuntamiento de Ordizia junto a la Asociación de la Oveja Latxa ELE, Lurgintza, la Denominación de Origen del Queso Idiazabal y la Cofradía del Queso Idiazabal de Ordizia.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido el acto que da inicio a la nueva temporada del queso Idiazabal, con el corte del nuevo queso a cargo de Gorka Txapartegi.

En el acto también se ha rendido homenaje al hostelero y gastrónomo alavés José Ramón Aguiriano, por su "labor en la promoción del queso Idiazabal". Además, se han entregado los premios "a la regularidad", que han recaído en la quesería La Vasco-Navarra y Eneko Goiburu, de la quesería Ondarre de Segura.

El alcalde de Ordizia, Adur Ezenarro, ha explicado que el municipio reafirma su "vínculo histórico" con el queso Idiazabal y el primer sector a través de este Artzain Eguna, poniendo en valor sus "raíces, identidad y tradiciones".

"La llegada del nuevo queso y el ciclo de las ovejas latxas nos recuerdan nuestra conexión con la naturaleza, y en ese camino queremos destacar el papel fundamental de pastores, queseros y agentes del sector", ha afirmado.

NUEVA QUESERÍA VISITABLE

También se ha comprometido a seguir "reforzando este compromiso, entre otras iniciativas, con la nueva quesería visitable, que permitirá poner aún más en valor nuestro producto más preciado".

Mientras, Ezenarro ha realizado un llamamiento a las instituciones para que "sigan apoyando los mercados y la venta directa" y a la ciudadanía para que "consuma productos locales y de temporada, para que esta cadena no se rompa".

El presidente de la Denominación Queso Idiazabal, Félix Ajuria, también hecho referencia a la nueva quesería visitable que se está construyendo en Ordizia, y que se espera presentar "próximamente".

Asimismo, ha puesto en valor que las personas premiadas en esta jornada "son reflejo del afán de mejora constante de los pastores y elaboradores que conformamos Idiazabal". Según ha destacado, "la pasada campaña fue positiva en términos de producción, con un incremento del 10%".

"Logramos generar ilusión y emoción gracias al apoyo del consumidor local", ha subrayado, para, a continuación, citar los "retos" del sector, "especialmente de los pastores que venden leche a la industria". En este contexto, ha realizado "un llamamiento a instituciones y agentes a seguir trabajando de forma conjunta para que la campaña de este año vuelva a ser ilusionante."

La directora foral de Turismo de Gipuzkoa, Libe Otegi, ha defendido que "frente a la amenaza de la estandarización, mantener las tradiciones y preservar una identidad local viva y actualizada tiene un gran valor".

El viceconsejero de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, Jakes Agirrezabal, viceconsejero de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, ha abogado por atraer al turismo con "cosas auténticas" como este Artzain Eguna, que es "un símbolo de nuestra identidad".

La consejera vasca de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, por su parte, ha subrayado que "ser pastor es una forma de vida" que mantiene el "patrimonio, que es auténtica, raíz y futuro". Además, ha defendido que "es necesario que todas las instituciones trabajen, escuchen y acompañen con medidas útiles" a este sector.

HOMENAJE A JOSÉ RAMÓN AGUIRIANO

En el marco del Artzain Eguna también se ha rendido homenaje al hostelero y gastrónomo alavés Jose Ramon Aguiriano Barron, en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con el queso Idiazabal.

Aguiriano formó parte del primer grupo de cata de la Denominación de Origen Idiazabal y durante años ha ejercido como "referente y embajador", participando en concursos como jurado y ofreciendo catas comentadas. Premios a la Regularidad

En el mismo acto también se han entregado los premios a la calidad de regularidad en la categoría de quesería a la quesería La Vasco-Navarra de Olazti (Navarra) y en la categoría de queso de pastor a Eneko Goiburu de la quserí Ondarre de Segura.

En cuanto al corte del nuevo queso, ha corrido a cargo del chef Gorka Txapartegi, del restaurante familiar Alameda de Hondarribia junto a sus hermanos Kepa y Mikel. Durante el acto, Txapartegi ha agradecido a los pastores este queso que "es sabiduría, tradición y carácter".

EXPOSICIÓN

Por otro lado, en la plaza Garagartza se ha celebrado un concurso- exposicion de carneros de una veintena de pastores de raza latxa, así como de corderos de la asociación ELE y de ubres ovinas. Se han expuesto cerca de 200 cabezas de ganado. En concreto, en la muestra han estado presentes dos tipos de animales: latxa mutur-gorriak y latxa mutur-beltzak.

La plaza Garagartza también ha acogido exhibiciones de elaboración de cuajada, ordeño de oveja y de esquileo de ovejas, entre otras actividades. También se ha recaudado fondos, con la venta de cordero Euskolabel preparado en el asador, para la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Gipuzkoa, Aspanogi. La plaza Nikolas Lekuona, por su parte, ha acogido 'Artzainen Herri Kirolak', dirigidos a los más pequeños.