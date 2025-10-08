Un total de 155 estudiantes del IES Luberri de San Sebastián participan en talleres de movilidad ciclista sostenible

SAN SEBASTIÁN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha visitado este miércoles el IES Luberri de San Sebastián, donde se están desarrollando los talleres prácticos de movilidad ciclista sostenible que impulsa el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad.

En este centro educativo, 155 estudiantes de Secundaria están participando en la formación, que combina teoría y práctica para aprender a circular "de forma autónoma y segura en entornos urbanos reales".

Asensio ha subrayado que "la bicicleta no es solo un medio de transporte, es también una herramienta de autonomía personal, de cuidado de la salud y de compromiso colectivo frente al cambio climático". "Cada pedalada es un paso hacia una Gipuzkoa más limpia, más justa y más sostenible", ha añadido.

Los talleres, que este año se desarrollan también en el IES Arrasate, se realizan a través de la metodología "1 Bici +", adaptación del programa inglés Bikeability, en funcionamiento desde 2007 con resultados contrastados.

La Diputación Foral han explicado que el sistema aborda desde las normas de seguridad vial y el mantenimiento básico de la bicicleta hasta la circulación en grupo en vías urbanas, siempre bajo la supervisión de personal especializado.

Desde su puesta en marcha en 2023, esta iniciativa del Departamento de Sostenibilidad se ha consolidado como "una referencia en el territorio".

En apenas tres ediciones, más de 500 jóvenes de diferentes comarcas de Gipuzkoa han recibido esta formación práctica en movilidad ciclista segura. Con esta apuesta, sitúa la bicicleta "no solo como alternativa real al coche privado, sino también como símbolo de futuro".