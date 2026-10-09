Un total de 1.824.886 personas podrán votar en Euskadi en las elecciones generales, 70.571 por primera vez

Archivo - Urna de votación - IBAN P SANCHEZ - Archivo

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.824.886 electores podrán votar en Euskadi en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y 70.571 lo harán por primera vez al haber alcanzado la mayoría de edad desde los últimos comicios generales de 2023, según los datos ofrecidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el Instituto Nacional de Estadística, del total de electores en la Comunidad Autónoma Vasca, 1.728.228 residen en España y 96.658 en el extranjero.

De ellos, 267.325 electores corresponden a Álava, de los cuales 256.995 son residentes en el territorio alavés y 10.330 en el extranjero. En Bizkaia, ascienden a 959.702 las personas que podrán votar, 909.301 que viven en el territorio vizcaíno y 50.401 que residen en países del extranjero. En Gipuzkoa, los electores suman 597.859, de los que 561.932 residen en municipios guipuzcoanos y 35.927 en el extranjero.

Según los datos del INE, de los 70.571 electores que podrán ejercer su derecho al voto por primera vez, al haber alcanzado la mayoría de edad en los años posteriores a la anterior votación a Cortes Generales, celebrada el 23 de julio de 2023, 10.550 están censados en Álava, 35.505 en Bizkaia y 24.516 en Gipuzkoa.

Respecto al último proceso electoral, las elecciones europeas de junio de 2024, se han incorporado al censo en la Comunidad Autónoma Vasca por haber alcanzado la mayoría de edad 52.544 electores, de ellos 7.935 en Álava, 26.335 en Bizkaia y 18.274 en Gipuzkoa.

En España, el próximo 29 de noviembre podrán votar 38.728.356 electores en las elecciones generales. De ellos, 35.958.711 residen en España y 2.769.645 en el extranjero.

De los electores residentes en España, 1.615.127 podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes Generales, celebrada el 23 de julio de 2023.

Las tarjetas censales se enviarán a partir del 2 de noviembre y en ellas se informará de la mesa y el local electoral donde vota el elector.