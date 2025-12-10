Un total de 84 estudiantes vascos participan en la competición 'Young Business Talents'

Archivo - Concurso Young Business Talents - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

BILBAO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 84 jóvenes preuniversitarios procedentes de tres centros docentes de Euskadi participan en la decimoquinta edición de 'Young Business Talents', una competición de simulación empresarial destinada a estudiantes de entre 15 y 21 años en la que compiten 11.187 alumnos de 406 centros de todo del Estado.

Los participantes "tienen por delante el reto de demostrar su talento empresarial y habilidades directivas para alcanzar el título de 'mejor empresario virtual de España' y conseguir una plaza en la final nacional" de esta iniciativa educativa organizada por ABANCA y Praxis MMT, que se celebrará el próximo mes de abril en Madrid.

Durante los próximos meses, según han explicado los organizadores, los equipos participantes de las diferentes comunidades autónomas tienen que dirigir su propia empresa virtual del sector de la alimentación, especializada en la venta de productos lácteos, e intentar "llevarla al éxito".

Para ello, utilizan un simulador de gestión empresarial, en el que los alumnos tienen que tomar decisiones estratégicas en áreas como marketing, operaciones, producción, comercial, recursos humanos y finanzas, con el objetivo de obtener los máximos beneficios económicos frente al resto de competidores.

En esta edición, compiten 15 alumnos del Colegio Axular y 33 St. Patrick's English School, ambos de Gipuzkoa, y 36 del Colegio Nuestra Señora de La Antigua, de Bizkaia.

Las comunidades autónomas que cuentan con mayor representación en la competición son Andalucía, con 2.101 estudiantes, seguida de Galicia con 1.695, Cataluña con 1.457, Comunidad de Madrid con 1.087 y Castilla y León con 893 alumnos.

El director de Young Business Talents, Nuño Nogués, ha destacado que "nos encontramos ante los líderes empresariales del futuro, más de 11.000 estudiantes de toda España con gran espíritu emprendedor" y ha valorado que el evento educativo es "mucho más que una competición". "Es una experiencia formativa única que permite a los jóvenes vivir por primera vez cómo se gestiona una empresa real", ha explicado.

Su objetivo, ha recordado, es "acercar el mundo empresarial a las aulas y ofrecer a los estudiantes una oportunidad tangible para descubrir su talento y prepararse para el futuro profesional con mayor seguridad y confianza".

FASES ONLINE

A lo largo del curso, los estudiantes, que cursan 4º de la ESO, Bachillerato y de los ciclos formativos de grado medio o superior, participan en diferentes fases online desde las aulas y con la ayuda de sus profesores para conseguir una plaza en la final de Madrid.

Para poder competir, los centros docentes han recibido de manera gratuita los simuladores empresariales desarrollados por Praxis MMT, valorados en más de 3.000 euros y que "se utilizan también en escuelas de negocio, universidades y empresas punteras de todo el país", han explicado desde la organización.

Los 75 equipos que logren los mayores beneficios para sus compañías pasarán a la final presencial donde se enfrentarán para conseguir el título de 'mejor empresario virtual de España'. Los ganadores se repartirán más de 10.000 euros en premios, destinados tanto a estudiantes como profesores, además de recibir diplomas acreditativos que "contribuirán a enriquecer su futuro académico y profesional".