Un total de 8.943 edificios de Bilbao han presentado la ITE en los últimos 10 años, el 93,55% de los obligados

Facahda de un edificio en Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 8.943 edificios del parque de edificaciones residenciales de la Villa han cumplido con su obligación de presentar la Inspección Técnica de Edificios en los últimos diez años, lo que supone el 93,55% del total de 9.640 inmuebles obligados a realizar este trámite, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

En total, en los últimos diez años se han presentado ante el Ayuntamiento de Bilbao 10.266 ITEs, entre las que también se cuentan, además de las obligadas por tener más de 50 años o por haber transcurrido diez años desde la presentación de la anterior inspección, aquellas realizadas para acogerse a ayudas de la Administración Pública para llevar a cabo obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética o las de edificios catalogados, con independencia de su edad y régimen de protección.

En 2025, el grado de ITE presentadas por los edificios obligados debido a su antigüedad o por haber transcurrido diez años desde la presentación de la anterior inspección ha alcanzado el 45,33%. Así, se han presentado 500 de las 1.103 previstas.

Según ha indicado el consistorio, este porcentaje se incrementará a lo largo de este año, ya que siempre hay un número importante de comunidades que presenta la ITE correspondiente, no el año que le toca, sino el siguiente, tras los requerimientos que hace ayuntamiento.

De cara a este 2026, y siguiendo con la aplicación normativa, 1.073 portales residenciales en Bilbao tienen la obligación de presentar la correspondiente Inspección Técnica, 55 de ellos por antigüedad y 1.018 porque han pasado diez años desde la fecha de presentación de la ITE anterior, y les toca volver a pasarla.

OBLIGACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

La obligación de presentar la ITE corresponde a la propiedad del edificio o comunidad y debe contener una descripción del estado general de los elementos que componen la edificación: estructura, cimentación, fachadas, cubiertas e instalaciones, además de incluir el listado de obras necesarias para la reparación de las deficiencias observadas, en caso de haberlas, indicando la mayor o menor urgencia de estas teniendo en cuenta su gravedad.

Dicho documento debe completarse también con un informe sobre accesibilidad y un certificado de eficiencia energética del inmueble y sólo puede ser realizado por personal técnico con titulación en arquitectura superior o técnica.

Como último paso, la ITE ha de ser presentada únicamente a través de la plataforma de gestión y registro de las Inspecciones Técnicas de Edificios habilitada por el Gobierno Vasco (EUSKOREGITE). Hasta el año 2020 existía la posibilidad de presentarlas en el Ayuntamiento que, a su vez, las remitía al Gobierno Vasco.

Las obras que pueden derivar de las ITEs están catalogadas en diferentes grados de urgencia y, en caso de no ser abordadas por las propiedades, el consistorio podrá ordenar la ejecución de las obras, dando prioridad a las que afecten a la estructura de los edificios, a la cubierta y a las fachadas situadas en la vía pública.