Un total de 9.600 espectadores han visto las 59 sesiones del festival de cine Mendi Film en 31 localidades

Un total de 9.600 espectadores ha visto las 59 sesiones de cine programadas en 31 localidades en el marco de la primera parte de la temporada de 2024 de la muestra itinerante del festival de cine de montaña BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia, el Mendi Tour 2024.

Según han destacado los promotores en un comunicado, la muestra itinerante del festival de cine de montaña BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia "acaba de culminar" la primera parte de la temporada 2024 "con muy buenos datos de asistencia", según los cuales, un total de 9.600 personas han disfrutado de las 59 sesiones de cine programadas en 31 localidades.

El Mendi Tour ofrece sesiones de cine de montaña, aventura, deportes extremos y naturaleza con películas seleccionadas del Mendi Film. La temporada invierno-primavera arrancó en enero en Gijón, y acaba de culminar en Zarautz y Mallabia.

Las programaciones han estado compuestas por películas que han triunfado como "Rope", de Kazuya Hiraide y Kenro Nakajima en el Tirish Mir; "Captains on El Cap", del escalador Seb Berthé en Yosemite; "Zerbait aldatu da", del kayaker Mikel Sarasola; "La Gara", dirigida por Julen Elorza; "Everest Invaders", de Jean-Michel Jordá; "212 Mountains", de Luis Arrieta y el corredor de montaña Xabier Zarranz; "The Silent Escape", del alpinista y esquiador Bartek Ziemski; "Body of a line" de la escaladora Madaleine Sorkin; o "sobre todo", "The Great White Whale", del director Michael Dillon.

ENTRE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE

El Mendi Tour retomará las sesiones entre septiembre y noviembre, con unas 20 sedes distribuidas en Madrid, Cantabria, Castilla y León, Islas Canarias, Aragón, y en Gipuzkoa y Bizkaia.

Según han informado, será la antesala de la 17ª edición del festival BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia, que se celebrará del 6 al 15 de diciembre.

Las sedes de invierno-primavera del Mendi Tour 2024 serán en Álava las de Vitoria, Agurain, Araia y Legutio. En Bizkaia, Bilbao-Santutxu, Igorre, Leioa, Mallabia, Otxandio, Zaldibar, y por último en Gipuzkoa serán San Sebastián, Arrasate, Ataun, Azkoitia, Azpeitia, Eibar, Elgeta, Eskoriatza, Hondarribia, Tolosa, Zarautz.