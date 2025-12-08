Trabajadores de ambulancias se concentran este martes en Vitoria para exigir la publificación del transporte sanitario

BILBAO 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las secciones sindicales de ESK Anbulantziak y Emergentziak han convocado a los trabajadores del transporte sanitario, así como al conjunto de la ciudadanía, a una concentración este martes, 9 de diciembre, frente al Parlamento Vasco para exigir la publificación del transporte sanitario porque "un transporte sanitario 100% público es una necesidad y una garantía para todos".

La concentración se desarrollará a partir de las 10.00 horas, coincidiendo con la celebración del pleno en el que se debatirán los presupuestos de Euskadi para 2026.

En un comunicado, el sindicato ha señalado que el debate presupuestario es "un momento decisivo" y, por ello, quieren poner el foco en su objetivo estratégico: la publificación de todo el transporte sanitario de la Comunidad Autónoma Vasca.

"Es imprescindible que el Gobierno Vasco dé un paso al frente y asuma con altura de miras la transformación del modelo actual, apostando por un sistema público, de calidad y orientado al beneficio de las trabajadoras y trabajadores y, de manera especial, al servicio del conjunto de la ciudadanía vasca", ha dicho ESK.

Por todo ello, ha llamado a participar en esta movilización para exigir "un cambio real en el modelo del transporte sanitario, garantizando estabilidad, condiciones dignas y un servicio público eficiente y universal" porque "un transporte sanitario 100% público es una necesidad y una garantía para todos".