Los trabajadores de Bilbobus iniciarán una huelga indefinida a partir del 9 de abril en defensa de su convenio

Los trabajadores decidirán en asamblea si los paros son parciales o bien de 24 horas en el paro indefinido



BILBAO, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Bilbobus iniciarán una huelga indefinida a partir del próximo día 9 de abril, de lunes a viernes, en defensa de la renovación de su convenio y los trabajadores decidirán en asamblea si los paros son parciales o bien de 24 horas, según ha informado el presidente del comité de empresa de la empresa de autobuses, José Fernández.

Este mismo jueves, día 29 de febrero, los trabajadores de Bilbobus han secundado nuevos paros parciales de 8.00 a 12.00 horas por la mañana y de 16.30 a 20.30 por la tarde y en el marco de esas movilización, la plantilla ha llevado al Ayuntamiento, que celebra pleno ordinario, su conflicto por la renovación del convenio.

La alcaldesa en funciones, Amaia Arregi, les ha solicitado por tres veces que abandonarán el salón de plenos y, ante su negativa, ha pedido a los agentes de la Policía Municipal presentes desalojar a los trabajadores, que han salido sin incidentes.

En este sentido, Fernández ha asegurado a Europa Press que unos compañeros han mostrado unas camisetas con un eslogan y se les ha desalojado, que es lo que "suele pasar en estos casos".

El representante sindical ha denunciado el hecho de que hayan hablando "lo que no están los escritos", de "los gatos, del Camino Santiago", mientras que "la movilidad en Bilbao no tiene ni un segundo", y ha considerado que con ese tipo de actuaciones "es bastante difícil" que alguien "se plantee alguna solución a un conflicto que afecta a toda la movilidad de los bilbaínos".

En relación con el citado conflicto, el comité de empresa había planteado ampliar las huelgas de 24 horas previstas para marzo y el presidente del comité y representante de UGT-Euskadi ha anunciado que, a falta de la orden del Gobierno Vasco, se han establecido como paros de un día, los del día 5, 18, 20, 25 y 27 de marzo, mientras que el día 11, jornada a la que "no se ha llegado por plazo legal", se mantendrán los paros de cuatros horas por la mañana y cuatro horas por la tarde.

HUELGA INDEFINIDA

Fernández ha anunciado también que a partir del 9 de abril arrancará una huelga indefinida, tras un paro de 24 horas que tendrá lugar la víspera, el día 8 de abril.

No obstante, ha indicado que queda por determinar el tipo de huelga indefinida que se llevará a cabo y ha asegurado que puede ser un paro indefinido de cuatro horas de lunes a viernes o de 24 horas de lunes a viernes.

Fernández ha asegurado que los trabajadores tienen que votar si "puede ser un huelga indefinida de cuatro horas de lunes a viernes o de 24 horas de lunes a viernes, pero lo que sí que está determinada es la fecha".

Respecto a si ha habido algún acercamiento de posturas, el representante sindical ha admitido que no se ha producido "ninguna novedad" y ha denunciado que mientras se esté "pensando en gatos y otras cosas", no se está "pensando en Bilbobus".

Para Fernández "es una pena que los políticos" del Consistorio bilbaíno "no estén en lo que tengan que estar" y ha recordado que el conflicto laboral se inició el pasado 23 de octubre, pero que las reclamaciones, antes de iniciar los paros, se iniciaron en mayo, mientras que la negociación del convenio comenzó a tratarse en febrero del 2022.

SIN "MARCHA ATRÁS"

Por ello, ha subrayado que "ya no hay marcha atrás" en el conflicto generado. "No sabemos cómo va a quedar", ha reconocido, pero al mismo tiempo ha asegurado que los trabajadores tienen que ir "con el paso firme" y "a por todas, no queda otra".

Según ha recordado, la reivindicación fundamental es la de que se cumpla el convenio, aunque también se demanda una modifiquen de los contratos, que se cumplan las sentencias firmes, que a los trabajadores en situación de Incapacidad Temporal "no se les minorice las pagas extraordinarias" o que se actualicen los salarios que no han sido actualizados desde diciembre del 2021.