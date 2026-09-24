Trabajadores de Limpieza del Ayuntamiento de Bilbao en huelga piden mejoras a la empresa e implicación al Consistorio

Trabajadores de Limpieza del Ayuntamiento de Bilbao en huelga - EUROPA PRESS

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores en huelga de la UTE Bio Eraikigarbi, adjudicataria del servicio de limpieza de edificios y locales municipales del Ayuntamiento de Bilbao, se han concentrado este jueves ante el Consistorio, que ha celebrado pleno ordinario, convocados por LAB, ESK y ELA, para exigir un convenio de empresa y la implicación de la institución municipal en el conflicto.

La plantilla, unos 400 trabajadores, la mayoría mujeres, se encuentra "en lucha" desde el pasado mes de febrero. Durante ese periodo, han desarrollado diversas manifestaciones y concentraciones, cortes de carretera o interrupciones de las sesiones plenarias, las últimas el pasado mes de junio.

Los trabajadores han decidido reanudar las protestas con cinco semanas de huelga desde el pasado 21 de septiembre y están dispuestos a convertir la medida en indefinida "si no hay movimientos de acercamiento con la empresa y el Ayuntamiento no hace nada por solucionar este conflicto".

BRECHA SALARIAL

La plantilla reclama "un salario digno, acabar con la brecha salarial y de género y erradicar las jornadas precarias". Según ha precisado a Europa Press una portavoz del colectivo, hasta la fecha no han mantenido ninguna reunión con la empresa, que "no ha hecho ni un solo movimiento".

"La empresa se basa en que pertenecemos al convenio provincial. Nosotros estamos luchando por un convenio de empresa precisamente para mejorar todo esto que está pasando ahora; estamos peor que nunca", ha dicho.

En su opinión "ahora es el momento" para reclamar al Ayuntamiento, porque "está negociando en los presupuestos la partida que dan a cada empresa con contrata".